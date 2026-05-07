Η Παρί Σεν Ζερμέν σφράγισε το εισιτήριο για τον τελικό του UEFA Champions League κόντρα στην Άρσεναλ, μετά το 1-1 απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου στο Μόναχο, με τους φίλους των Παριζιάνων να ξεσπούν σε έξαλλους πανηγυρισμούς στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας.

Το Παρίσι πήρε… φωτιά αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης, καθώς χιλιάδες οπαδοί συγκεντρώθηκαν στα Ηλύσια Πεδία αλλά και γύρω από το Parc des Princes για να γιορτάσουν τη μεγάλη επιτυχία της ομάδας τους.

Ωστόσο, η γιορτινή ατμόσφαιρα δεν άργησε να ξεφύγει, αφού σημειώθηκαν επεισόδια με χρήση καπνογόνων και κροτίδων, προκαλώντας την επέμβαση των αστυνομικών Aρχών.

Σύμφωνα με γαλλικά ΜΜΕ, η αστυνομία προχώρησε σε έξι συλλήψεις, με τις κατηγορίες να αφορούν χρήση πυροτεχνημάτων αλλά και συμμετοχή σε ομάδα με σκοπό την τέλεση επεισοδίων.

🚨🇫🇷 3H DU MATIN À PARIS : les affrontements continuent et un camion de CRS est obligé de fuir face aux casseurs ! Chaos total dans la capitale après le match du PSG. Insécurité totale. La France est-elle encore maîtrisée ? 😡#Insécurité #Paris #PSG pic.twitter.com/3ofHVt9kCE — GDams (@Gdams70) May 7, 2026

Παράλληλα, δύο άτομα τραυματίστηκαν από τη χρήση των κροτίδων, με έναν εξ αυτών να έχει υποστεί σοβαρό τραυματισμό στα χέρια.