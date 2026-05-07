Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει το σημερινό τηλεοπτικό πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει κρίσιμες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις στο ποδόσφαιρο, δυνατές «μάχες» στο μπάσκετ και έντονο ελληνικό ενδιαφέρον στο τένις.

Τα βλέμματα στρέφονται στην ρεβάνς του 1-0 της Νότιγχαμ Φόρεστ με την Άστον Βίλα για το UEFA Europa League, ενώ ξεχωρίζει και η προσπάθεια του Στέφανου Τσιτσιπά στο Masters της Ρώμης απέναντι στον Τόμας Μάχατς.

Παράλληλα, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Μάλαγα για το Final Four του Basketball Champions League.

Ποδόσφαιρο

21:00 – Αλ Σαμπάμπ – Αλ Νασρ

Roshn Saudi League 2025-26 – COSMOTE SPORT 8 HD

22:00 – Κρίσταλ Πάλας – Σαχτάρ Ντόνετσκ

UEFA Conference League 2025-26 – COSMOTE SPORT 5 HD

22:00 – Στρασβούργο – Ράγιο Βαγιεκάνο

UEFA Conference League 2025-26 – COSMOTE SPORT 7 HD

22:00 – Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Φόρεστ

UEFA Europa League 2025-26 – ANT1 / COSMOTE SPORT 2 HD

22:00 – Φράιμπουργκ – Μπράγκα

UEFA Europa League 2025-26 – COSMOTE SPORT 3 HD

Μπάσκετ

19:00 – Ρίτας Βίλνιους – Τενερίφη

FIBA Basketball Champions League 2025-26 – COSMOTE SPORT 4 HD

21:00 – Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης

EuroLeague Playoffs – Novasports Prime / Novasports 5HD

22:00 – Μάλαγα – ΑΕΚ

FIBA Basketball Champions League 2025-26 – COSMOTE SPORT 4 HD

17:30 – ΟΦ Νέας Ιωνίας – ΠΑΟΚ

Πρωτάθλημα Α1 Γυναικών – ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Τένις

12:00 – ATP Masters 1000 Rome

Ρώμη (Κυρίως Ταμπλό) – COSMOTE SPORT 6 HD

16:00 – WTA 1000 Rome

Ρώμη, Φάση των 64 – Novasports 6HD

16:00 – Στέφανος Τσιτσιπάς – Τόμας Μάχατς

ATP Masters 1000 2026 – COSMOTE SPORT 6 HD

18:00 – WTA 1000 Rome

Ρώμη, Φάση των 64 – Novasports 6HD

18:30 – ATP Masters 1000 Rome

Ρώμη (Κυρίως Ταμπλό) – COSMOTE SPORT 6 HD

20:00 – ATP Masters 1000 Rome

Ρώμη (Κυρίως Ταμπλό) – COSMOTE SPORT 6 HD

20:00 – WTA 1000 Rome

Ρώμη, 1η μέρα – Novasports 6HD