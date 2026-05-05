Λίγα, αλλά πολύ σημαντικά ματς περιλαμβάνει το σημερινό (5/5) πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις.

Φυσικά και ξεχωρίζει το Game 3 της σειράς του Ολυμπιακού με την Μονακό, στο οποίο αν νικήσουν οι Πειραιώτες θα βρεθούν στο Final Four της Euroleague. Επίσης, η Άρσεναλ φιλοξενεί την Ατλέτικο στη ρεβάνς του 1-1 του ημιτελικού του Champions League, για μια θέση στον μεγάλο τελικό.

Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (5/5)

12:30 Ποδηλασία Γύρος Ελλάδας 1ο ΕΤΑΠ

19:00 Novasports 5 HD Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague Playoffs

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ-Ολυμπιακός Handball Premier τελικοί

20:45 Novasports Prime Μονακό – Ολυμπιακός Euroleague Playoffs

21:00 COSMOTE SPORT 3 HD Αλ Καλίγ – Αλ Χιλάλ Roshn Saudi League

22:00 COSMOTE SPORT 1 HD Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης UEFA Champions League