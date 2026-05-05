Η Μονακό το βράδυ της Τρίτης (05/05) υποδέχεται τον Ολυμπιακό, για το τρίτο παιχνίδι της σειράς για τα play offs της Euroleague.

Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για τις 20:45, με τηλεοπτική μετάδοση από το Nova Sports Prime, μετά από την δεύτερη μεγάλη νίκη για τους «ερυθρόλευκους» με σκορ 94-64.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα παραταχθεί με μία σημαντική απουσία, καθώς ο Τάισον Γουόρντ δεν ακολούθησε την αποστολή, λόγω τραυματισμού.

Η Μονακό θα αγωνιστεί με μόλις 8 παίκτες στο ρόστερ της, αφού θα απουσιάζουν οι Ντάνιελ Τάις, Νίκολα Μίροτιτς και Άλφα Ντιάλο.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ υποδέχεται την Ρεάλ Μαδρίτης , με το τζάμπολ να είναι προγραμματισμένο στις 19:00 και μεταδίδεται ζωντανά από το Nova Sports 5.