Η Εθνική πόλο γυναικών δεν κατάφερε να ακολουθήσει τον ρυθμό της αντιπάλου της και γνώρισε την ήττα, με την υπόθεση πρόκριση να δυσκολεύει, αλλά να παραμένει ανοιχτή.

Η ομάδα του Χάρη Παυλίδη μπήκε νωθρά στο παιχνίδι, με την Αυστραλία να επιβάλλει από νωρίς τον ρυθμό της και να χτίζει σημαντικό προβάδισμα (8-1) ήδη από το πρώτο οκτάλεπτο.

Στη συνέχεια, η Ελλάδα προσπάθησε να αντιδράσει και παρουσίασε πιο ανταγωνιστικό πρόσωπο, ωστόσο στο τελευταίο οκτάλεπτο δεν μπόρεσε να βρει λύσεις επιθετικά, με αποτέλεσμα να μην απειλήσει ουσιαστικά την αντίπαλό της.

Πλέον, όλα θα κριθούν στο επόμενο παιχνίδι απέναντι στην Ιαπωνία, όπου η νίκη είναι μονόδρομος για την ελληνική ομάδα. Παράλληλα, για να πάρει την πρόκριση, θα χρειαστεί και νίκη της Αυστραλίας απέναντι στην Ουγγαρία.