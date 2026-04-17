Η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών συνεχίζει την προετοιμασία της ενόψει των επόμενων μεγάλων διεθνών διοργανώσεων, έχοντας ήδη στο ενεργητικό της μια εντυπωσιακή πορεία τα τελευταία χρόνια, με κορυφαία στιγμή την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2025 στη Σιγκαπούρη, αλλά και την πρόσφατη επιτυχία με το χάλκινο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το προκριματικό τουρνουά του World Cup στο Ρότερνταμ (1–6 Μαΐου), η ελληνική ομάδα θα πραγματοποιήσει κοινό καμπ προπονήσεων με την ιδιαίτερα ισχυρή Εθνική Ουγγαρίας, σε μια σειρά δοκιμών υψηλού επιπέδου που αναμένεται να δώσουν πολύτιμα αγωνιστικά συμπεράσματα στο τεχνικό επιτελείο.

Αποκορύφωμα του προγράμματος θα αποτελέσει το επίσημο φιλικό παιχνίδι των δύο ομάδων, το οποίο θα διεξαχθεί την Κυριακή 26 Απριλίου στις 20:00 στο κλειστό κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ, προσφέροντας μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για δυνατές δοκιμές απέναντι σε έναν από τους κορυφαίους αντιπάλους παγκοσμίως.

Η Ελλάδα θα ταξιδέψει στο Ρότερνταμ με στόχο την πρόκριση στην τελική φάση του World Cup, η οποία θα διεξαχθεί στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας στα τέλη Ιουλίου, διεκδικώντας ένα από τα οκτώ διαθέσιμα εισιτήρια της διοργάνωσης.

Παράλληλα, η ΚΟΕ θα προχωρήσει σε μια ιδιαίτερα συμβολική κίνηση, τιμώντας τις αθλήτριες της ιστορικής ομάδας που κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004, ενώ στην εκδήλωση θα τιμηθούν και οι πρωτοπόρες της πρώτης εθνικής ομάδας γυναικών που συγκροτήθηκε το 1989 και συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Βόννης.