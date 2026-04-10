Η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών Ελλάδας έδωσε το «παρών» τη βραδιά της Μεγάλης Παρασκευής σε μια ιδιαίτερη και συμβολική στιγμή, συμμετέχοντας στην περιφορά του Επιταφίου στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, στην Αλεξανδρούπολη.

Αφήνοντας για λίγο τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις, οι διεθνείς βρέθηκαν ανάμεσα στους πιστούς και, με σεβασμό και κατάνυξη, ακολούθησαν τον στολισμένο Επιτάφιο στους δρόμους της πόλης.

Η παρουσία τους προκάλεσε θερμή ανταπόκριση από την τοπική κοινωνία, αναδεικνύοντας τον ισχυρό δεσμό των αθλητών με τον κόσμο, αλλά και τις αξίες που τους συνοδεύουν πέρα από τα γήπεδα.