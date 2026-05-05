Με απόλυτη οργανωτική αλλά και αγωνιστική επιτυχία για τη χώρα μας και την Εθνική μας ομάδα, ολοκληρώθηκε στο Λουτράκι και στο κλειστό γυμναστήριο «Γιώργος Γαλανόπουλος» το 3ο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα MMA (Μικτών Πολεμικών Τεχνών), που διοργάνωσαν η Παγκόσμια Ομοσπονδία GAMMA, μαζί με την ελληνική και με την υποστήριξη του Δήμου Λουτρακίου.

Η Ελλάδα κατέκτησε άλλα τρία μετάλλια στο φινάλε των αγώνων και συγκεκριμένα την τελευταία ημέρα της διοργάνωσης, την Κυριακή (3/5), στους τελικούς των U21 και Senior, Ανδρών και Γυναικών, από τα οποία το ένα ήταν χρυσό και τα άλλα δύο ασημένια.

Στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου βρέθηκε η Αναστασία Παζαριώτη στην κατηγορία -56.7 kg Γυναικών (Senior). Τα ασημένια μετάλλια κατέκτησαν ο Ξενοφών Κατάκης στα 102.1- κ. Ανδρών (Senior) και η Νταϊάνα Ιωάννα Πρεντέσκου στα -73.6 κ. Γυναικών (Senior).

Έτσι, μαζί με τα υπόλοιπα 11 μετάλλια που είχε κατακτήσει η ελληνική αποστολή στις κατηγορίες Youth (U12, U14, U16, U18) έφτασε συνολικά στα 14 (3 χρυσά-7 ασημένια-4 χάλκινα), που την έφεραν στην τιμητική 9η θέση του πίνακα μεταλλίων (ανάμεσα σε 18 χώρες που πήραν μέρος), στην παρθενική και ιστορική της συμμετοχή σε μια τόσο μεγάλη διεθνή διοργάνωση.

Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι ένας δικός μας άνθρωπος, που έχει γράψει χρυσές σελίδες για την ελληνική υδατοσφαίριση ως ένας εκ των κορυφαίων διαιτητών στον κόσμου με 600+ αγώνες σε υψηλότατο επίπεδο (Ολυμπιακοί Αγώνες, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλπ), ο Νίκος Σταυρόπουλος είναι ο γενικός διευθυντής της Διεθνούς Ομοσπονδίας (GAMMA).

Οι τελικοί στις κατηγορίες U21 και Senior ήταν συναρπαστικοί και καθήλωσαν τους θεατές, κάτι που αποδεικνύει και τη μεγάλη πρόοδο και ανάπτυξη του ευρωπαϊκού MMA, του οποίου οι συντελεστές έδωσαν ραντεβού για την επόμενη μεγάλη διοργάνωση.

Τσεχία και Ουκρανία αναμετρήθηκαν για την πρωτιά στον πίνακα των μεταλλίων, την οποία τελικά κατάφεραν να κατακτήσουν οι Τσέχοι, που είχαν καλύτερα αποτελέσματα στην τελευταία ημέρα των αγώνων στις μεγάλες ηλικιακές κατηγορίες. Οι δύο χώρες κατέκτησαν από 11 χρυσά, αλλά η Τσεχία είχε περισσότερα ασημένια και στο σύνολο.

Συγκεκριμένα, πρώτη κατετάγη η Τσεχία με 37 μετάλλια (11 χρυσά, 14 ασημένια και 12 χάλκινα), δεύτερη η Ουκρανία με 29 (11-3-15) και τρίτη η Ιρλανδία με 19 (8-5-6).

Αμέσως μετά τις απονομές έγινε και τελετή λήξης της διοργάνωσης με χρώμα ελληνικό. Οι εκπρόσωποι της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας (GAMMA), αλλά και της Ευρωπαϊκής, απένειμαν τιμητικές πλακέτες στον δήμαρχο Λουτρακίου Γιώργο Γκιώνη και στον αντιδήμαρχο Σάκη Παπαθανασίου, στον Πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθανάσιο Μπάρκα και στον Έλληνα Γενικό Διευθυντή της GAMMA Dr Νίκο Σταυρόπουλο.

Στο περιθώριο του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος MMA, στο Λουτράκι, έγινε και η επίσημη σύσταση της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας, με τον Αθανάσιο Μπάρκα να εκλέγεται αντιπρόεδρος. Πρόεδρος εξελέγη ο Ιταλός Πάολο Μπιότι.

«Το ελληνικό ΜΜΑ γιγαντώνεται και σε αγωνιστικό επίπεδο, με τις επιτυχίες της υπέροχης αυτής ιστορικής ομάδας, αλλά και στα κέντρα αποφάσεων όπου θα έχουμε λόγο», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Αθανάσιος Μπάρκας.