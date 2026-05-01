Μια ασυνήθιστη και ιδιαίτερα καινοτόμα μέθοδο δοκιμάζει η Μπράιτον, η οποία αποφάσισε να ενισχύσει την προετοιμασία της στις στημένες φάσεις χρησιμοποιώντας μαχητή από το χώρο του MMA στις προπονήσεις.

Η πρωτοβουλία ανήκει στον νεαρό Γερμανό προπονητή της ομάδας, Φάμπιαν Χούρζελερ, ο οποίος επιχειρεί σύμφωνα με πληροφορίες του Athletic να προσεγγίσει το κομμάτι των μονομαχιών και του physical game με διαφορετικό τρόπο, προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της Premier League.

Στόχος της κίνησης είναι οι παίκτες να έρθουν αντιμέτωποι με πιο έντονες σωματικές συνθήκες κατά την εκτέλεση και την άμυνα στις στημένες φάσεις, ώστε να βελτιώσουν την αντοχή και την αντίδρασή τους σε πραγματικές συνθήκες αγώνα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Χούρζελερ

«Τον φέραμε επειδή έχουμε μιλήσει πολύ για στημένες φάσεις, μπλοκ και νέες τάσεις στην Πρέμιερ Λιγκ».