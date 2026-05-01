Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σε δημοσιογράφους την Παρασκευή 1η Μαΐου, ότι δεν είναι ικανοποιημένος με την τελευταία πρόταση του Ιράν για την επίλυση της σύγκρουσης και ότι οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται τηλεφωνικά.

Τόνισε δε, ότι «δεν είμαι σίγουρος ότι αθ ακαταλήξουμε σε συμφωνία». Νωρίτερα, η εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας, Άννα Κέλι, δήλωσε ότι «δεν παρέχουμε λεπτομέρειες για ιδιωτικές συνομιλίες. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει καταστήσει σαφές ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να εξοπλιστεί με πυρηνικά όπλα και οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται για να διασφαλιστεί η βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ».

Το Ιράν παρουσίασε μια νέα πρόταση που αποσκοπεί στην επανάληψη των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ, που βρίσκονται τώρα σε νεκρό σημείο, προκειμένου να τεθεί ένα τέλος με διάρκεια στον πόλεμο, μετέδωσε νωρίτερα σήμερα το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Ο Τραμπ κατηγορεί την Κούβα για στενούς δεσμούς με το Ιράν

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε διάταγμα στο οποίο κατηγορεί την Κούβα, ότι διατηρεί στενούς δεσμούς με το Ιράν και υποτηρίζει ένπλες οργανώσεις όπως η Χεζμπολάχ και διευρύνει τις κυρώσεις των ΗΠΑ κατά της κουβανικής κυβέρνησης, δήλωσαν δύο αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου στο Reuters.

Οι νέες κυρώσεις στοχεύουν άτομα, οντότητες και συνδεδεμένες με αυτήν οργανώσεις, που υποστηρίζουν τον μηχανισμό ασφαλείας της κουβανικής κυβέρνησης ή είναι συνένοχοι σε διαφθορά ή σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δήλωσαν οι αξιωματούχοι, καθώς και πράκτορες, αξιωματούχους ή υποστηρικτές της κουβανικής κυβέρνησης. Οι νέες κυρώσεις ήταν η τελευταία επίθεση της κυβέρνησης Τραμπ κατά της Κούβας, την οποία ο πρόεδρος έχει επανειλημμένα δηλώσει, ότι βρίσκεται κοντά σε κατάσταση κατάρρευσης.

Οι αξιωματούχοι που επικαλείται το Reuters, δήλωσαν ότι το διάταγμα του Τραμπ περιείχε μια έμμεση προειδοποίηση προς την Αβάνα, λέγοντας ότι «η Κούβα παρέχει ένα φιλικό περιβάλλον για εχθρικές ξένες μυστικές υπηρεσίες, στρατιωτικές και τρομοκρατικές επιχειρήσεις, σε απόσταση μικρότερη των 100 μιλίων από την πατρίδα μας». Ο Τραμπ έχει δηλώσει, ότι «η Κούβα είναι η επόμενη» μετά το Ιράν. Δεν έχει διευκρινίσει ωστόσο, τι σχεδιάζει να κάνει με το νησιωτικό έθνος.