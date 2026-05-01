Με τον χειρότερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε η φετινή τουριστική σεζόν στον Άραξο, με ένα περιστατικό που προκάλεσε αμηχανία και προβληματισμό. Αντί για γιορτινή ατμόσφαιρα και χαμόγελα, η εκδήλωση υποδοχής μετατράπηκε σε σκηνή ατυχήματος, εκθέτοντας τη χώρα.

Το συμβάν σημειώθηκε κατά την τελετή υποδοχής αεροσκάφους της TUI, όταν σύμφωνα με μαρτυρίες, οι υπεύθυνοι της εταιρείας ζήτησαν από δημοσιογράφους και φωτορεπόρτερ να ανέβουν σε σκάλα επιβίβασης για καλύτερη λήψη. Περίπου 10 με 15 άτομα ανέβηκαν στη σκάλα, η οποία όμως δεν ήταν κατασκευασμένη για να αντέξει τέτοιο βάρος. Η σκάλα υποχώρησε, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρία άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για περίθαλψη.

Η εκδήλωση σταμάτησε αμέσως, ενώ η εικόνα στο χώρο θύμιζε περισσότερο ατύχημα παρά υποδοχή τουριστών. Όπως σχολίασαν παριστάμενοι, «από τύχη δεν είχαμε χειρότερα». Ερωτηματικά προκαλεί και η απουσία εποπτείας και υπεύθυνου ασφαλείας από τις αρμόδιες αρχές. Στην εκδήλωση παρευρίσκονταν ο Πρέσβης της Γερμανίας, Αντρέας Κιντλ και η πρόεδρος του ΕΟΤ, Αγγελική Βαρελά. Το ατυχές περιστατικό, μπροστά σε ξένους επισήμους, δημιούργησε εικόνα προχειρότητας.