Σύμφωνα με έρευνα του CNN, το Ιράν και οι σύμμαχοί του έχουν προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές σε τουλάχιστον 16 αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε οκτώ χώρες της Μέσης Ανατολής, καθιστώντας ορισμένες σχεδόν μη λειτουργικές.

Η έρευνα του αμερικανικού δικτύου βασίζεται σε δεκάδες δορυφορικές εικόνες και συνεντεύξεις με πηγές στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε αραβικές χώρες του Κόλπου. Σύμφωνα με συνεργάτη του Κογκρέσου που έχει γνώση των εκτιμήσεων για τις ζημιές, οι πληγείσες εγκαταστάσεις αντιπροσωπεύουν τη μεγάλη πλειονότητα των αμερικανικών στρατιωτικών θέσεων στην περιοχή.

«Υπάρχει ένα εύρος εκτιμήσεων», ανέφερε η πηγή και πρόσθεσε ότι: «Από την πιο δραματική εκδοχή, όπου ολόκληρη η εγκατάσταση έχει καταστραφεί και πρέπει να κλείσει, μέχρι εκείνους που θεωρούν ότι αξίζει να επισκευαστούν λόγω της στρατηγικής σημασίας που έχουν για τις ΗΠΑ».

Οι δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι οι κύριοι στόχοι της Τεχεράνης περιλάμβαναν προηγμένα συστήματα ραντάρ, επικοινωνιών και αεροσκάφη εξοπλισμό ιδιαίτερα δαπανηρό και δύσκολο να αντικατασταθεί.

«Είναι αξιοσημείωτο ότι εντόπισαν αυτές τις εγκαταστάσεις ως τους πιο “αποδοτικούς” στόχους για πλήγμα», σημείωσε συνεργάτης του Κογκρέσου και συνέχισε λέγοντας ότι:«Τα συστήματα ραντάρ μας είναι από τα πιο ακριβά και τα πιο περιορισμένα μέσα που διαθέτουμε στην περιοχή».

Κόστος και αντιδράσεις

Την Τετάρτη, ο ελεγκτής του Πενταγώνου, Τζουλς «Τζέι» Χερστ ΙΙΙ, δήλωσε ενώπιον Αμερικανών βουλευτών ότι ο πόλεμος με το Ιράν έχει μέχρι στιγμής κοστίσει στις ΗΠΑ 25 δισ. δολάρια. Ωστόσο, πηγή με γνώση του θέματος ανέφερε στο CNN ότι το πραγματικό κόστος εκτιμάται πιο κοντά στα 40 έως 50 δισ. δολάρια.

Από την πλευρά τους, οι συμμαχικές χώρες των ΗΠΑ στον Κόλπο, που φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, έχουν επωμιστεί το μεγαλύτερο βάρος των ιρανικών επιθέσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, άσκησαν κριτική στην Ουάσιγκτον επειδή ξεκίνησε τον πόλεμο χωρίς προηγούμενη διαβούλευση μαζί τους.

Τέλος Σαουαραβική πηγή δήλωσε χαρακτηριστικά στο CNN: «Ο πόλεμος μάς έδειξε ότι η συμμαχία με τις ΗΠΑ δεν μπορεί να είναι αποκλειστική και δεν είναι άτρωτη».