Η βύθιση του υπερπολυτελούς σούπερ γιοτ Bayesian δεν προκλήθηκε από καταιγίδα, σύμφωνα με τους ερευνητές, οι οποίοι αποδίδουν πλέον την τραγωδία σε ανθρώπινο λάθος του πληρώματος.

Το πλοίο, αξίας περίπου 30 εκατ. λιρών, ανετράπη στα ανοικτά της Σικελίας τον Αύγουστο του 2024, παρασύροντας στον θάνατο τον Βρετανό επιχειρηματία της τεχνολογίας Μάικ Λιντς και την 18χρονη κόρη του, Χάνα. Συνολικά επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Η έρευνα που συνεχίζεται δείχνει ότι η αιτία της τραγωδίας δεν ήταν οι ακραίες καιρικές συνθήκες, όπως είχε ειπωθεί αρχικά, αλλά οι εσφαλμένοι χειρισμοί του πληρώματος. Οι Ιταλοί εισαγγελείς είχαν ζητήσει από εμπειρογνώμονες να εξετάσουν αν το φαινόμενο που περιέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες ως «ανεμοστρόβιλο» ευθυνόταν για τη βύθιση.

Ωστόσο, η έκθεση κατέληξε ότι ο λεγόμενος «ανεμοστρόβιλος» ήταν στην πραγματικότητα «μια σύντομη ριπή ανέμου που προηγείται καταιγίδων και ισχυρών βροχοπτώσεων». Οι ειδικοί σημειώνουν ότι οι καιρικές συνθήκες μπορούσαν να αντιμετωπιστούν επιτυχώς από το πλήρωμα.

Τα προκαταρκτικά ευρήματα δείχνουν ότι το σκάφος μήκους 184 ποδιών ανετράπη και βυθίστηκε λόγω λανθασμένων ενεργειών των μελών του πληρώματος, τα οποία φέρονται να υποτίμησαν τη σοβαρότητα του καιρού. Επιπλέον, ορισμένες συσκευές ασφαλείας δεν είχαν ενεργοποιηθεί σωστά.

Οι λεπτομέρειες του ναυαγίου

Το Bayesian βυθίστηκε στα ανοιχτά του Πορτιτσέλο στις 19 Αυγούστου 2024, μέσα σε μόλις 16 λεπτά. Σύμφωνα με τα δεδομένα του συστήματος AIS του σκάφους, το γιοτ άρχισε να ταλαντεύεται επικίνδυνα λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα, ενώ η άγκυρα έσπασε λίγα λεπτά αργότερα.

Μετά την απώλεια της άγκυρας, το σκάφος παρασύρθηκε περίπου 358 μέτρα, άρχισε να παίρνει νερά και έμεινε χωρίς ρεύμα, γεγονός που υποδηλώνει ότι τα κύματα έφτασαν μέχρι τη γεννήτρια ή τη μηχανοκίνητη μονάδα. Στις 4:05 π.μ. το γιοτ είχε πλέον εξαφανιστεί κάτω από τα κύματα, ενώ ένα λεπτό αργότερα εκπέμφθηκε το σήμα κινδύνου προς το λιμεναρχείο του Μπάρι.

Από τα 22 άτομα που βρίσκονταν στο πλοίο, διασώθηκαν 15 – έντεκα εκ των οποίων κατάφεραν να επιβιβαστούν σε φουσκωτή σχεδία. Ένα μικρότερο σκάφος, το Sir Robert Baden Powell, περισυνέλεξε τους επιζώντες και τους μετέφερε στην ακτή.

Οι έρευνες και οι νομικές εξελίξεις

Ανάμεσα στα θύματα ήταν ο σεφ του σκάφους Ρεκάλντο Τόμας, ο πρόεδρος της Morgan Stanley International Τζόναθαν Μπλούμερ και η σύζυγός του Τζούντι, καθώς και ο δικηγόρος του Λιντς, Κρις Μορβίλο, με τη σύζυγό του Νέντα. Η εταιρεία Italian Sea Group (TISG), ιδιοκτήτρια του γιοτ, αποδίδει την ευθύνη στο πλήρωμα και έχει κινηθεί νομικά κατά της χήρας του Λιντς, διεκδικώντας 400 εκατ. λίρες για απώλειες εσόδων.

Παράλληλα, η Άντζελα Μπακάρεζ, σύζυγος του Λιντς, βρίσκεται αντιμέτωπη με δικαστικές διεκδικήσεις που αφορούν την περιουσία του εκλιπόντος, μετά την απόφαση του Δικαστηρίου του Λονδίνου που διέταξε την καταβολή 920 εκατ. λιρών στην Hewlett Packard (HP) για απάτη, υπόθεση που σχετίζεται με την πώληση της εταιρείας Autonomy το 2011.

Η δικαστική διαδρομή του Μάικ Λιντς

Ο Μάικ Λιντς, γνωστός ως «ο Βρετανός Μπιλ Γκέιτς», είχε κατηγορηθεί από την HP ότι είχε τεχνητά διογκώσει την αξία της Autonomy πριν από την εξαγορά της έναντι 8 δισ. λιρών. Η αστική υπόθεση ξεκίνησε το 2019 και το 2022 κρίθηκε σε μεγάλο βαθμό υπέρ της HP από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Το 2023 ο Λιντς εκδόθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες για να δικαστεί για απάτη και συνωμοσία, ωστόσο τον Ιούνιο του 2024 αθωώθηκε από όλες τις κατηγορίες. Λίγες εβδομάδες αργότερα, πραγματοποίησε ταξίδι αναψυχής στο Παλέρμο με φίλους, συγγενείς και συνεργάτες του, το οποίο έμελλε να αποβεί μοιραίο.

Παρά την αθώωσή του στις ΗΠΑ, η περιουσία του, υπολογιζόμενη σε περίπου 500 εκατ. λίρες, απειλείται με χρεοκοπία λόγω της απόφασης του βρετανικού δικαστηρίου, ενώ η έφεση που έχει κατατεθεί εκκρεμεί.