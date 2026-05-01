Στη σύλληψη ενός 38χρονου ο οποίος εντοπίστηκε να κινείται με υπερβολική ταχύτητα, προχώρησαν στελέχη της Τροχαίας και του Αστυνομικού Τμήματος Αλιβερίου κατά τη διάρκεια ελέγχων ρουτίνας στο οδικό δίκτυο της περιοχής.

Η παράβαση σημειώθηκε στην 46η χιλιομετρική θέση της εθνικής οδού Χαλκίδας – Λεπούρων στην ευθεία του κάμπου Αλιβερίου. Ο οδηγός καταγράφηκε να κινείται με 124 χλμ./ώρα, σε περιοχή όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι μόλις 50 χλμ./ώρα. Η ταχύτητα αυτή, υπερδιπλάσια του ορίου, καθιστά σχεδόν αδύνατη την έγκαιρη αντίδραση σε περίπτωση απροόπτου, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο σοβαρού τροχαίου.

Το περιστατικό αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς συνέβη λίγα μόλις μέτρα μακριά από το σημείο, όπου πρόσφατα είχε σημειωθεί δυστύχημα, που στοίχισε τη ζωή σε έναν 17χρονο. Παρά τη γειτνίαση με την τοποθεσία της τραγωδίας, η συμπεριφορά του 38χρονου οδηγού έδειξε πλήρη αδιαφορία για τους κανόνες ασφαλείας και τις συνέπειες της υπερβολικής ταχύτητας.

Μετά τον εντοπισμό και την ακινητοποίηση του οχήματος, οι αστυνομικοί επέβαλαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Ο οδηγός οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Αλιβερίου, όπου σχηματίστηκε δικογραφία και ακολουθήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία για το αδίκημα της επικίνδυνης οδήγησης.