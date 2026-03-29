Με τριπλάσια από την επιτρεπόμενη ταχύτητα εντοπίστηκε να οδηγεί στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης ένας 19χρονος, ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχαίας. Ο νεαρός κινούνταν με 180 χλμ/ώρα, ενώ το όριο στην περιοχή είναι 60 χλμ/ώρα.

Στον δήμο Παύλου Μελά, 48χρονος άνδρας, χωρίς άδεια οδήγησης, εντοπίστηκε να κινείται με 114 χλμ/ώρα σε δρόμο όπου το όριο είναι 50 χλμ/ώρα. Σύμφωνα με την αστυνομία, πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς και παραβίασε ερυθρό σηματοδότη. Από τον έλεγχο αλκοολομέτρησης διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Επιπλέον, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης συνέλαβαν χθες το βράδυ στην περιοχή της Ανάληψης έναν ακόμη 19χρονο. Ο νεαρός οδηγούσε δίκυκλο χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας, παραβίασε ερυθρούς σηματοδότες και προσπάθησε να διαφύγει τον έλεγχο των αστυνομικών.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε μικροποσότητα κάνναβης. «Παρόμοιοι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση», υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση των αρχών.

