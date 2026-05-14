Μια σφοδρή καταιγίδα με έντονη βροχόπτωση και χαλαζόπτωση έπληξε το πολυπληθέστερο κρατίδιο της Ινδίας, το Ουτάρ Πραντές, προκαλώντας τον θάνατο περισσότερων από 100 ανθρώπων, σύμφωνα με αξιωματούχους των υπηρεσιών διάσωσης.

Οι καταιγίδες είναι συχνό φαινόμενο στη βόρεια Ινδία κατά τους μήνες υψηλών θερμοκρασιών, από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο, πριν την έναρξη των μουσώνων. Ωστόσο, η χθεσινή καταιγίδα είχε ιδιαίτερη σφοδρότητα, αφήνοντας πίσω της 59 τραυματίες, ζημιές σε 87 κατοικίες και τον θάνατο 114 ζώων, όπως ανέφεραν οι αρχές.

Τουλάχιστον 104 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περίπου δέκα επαρχίες, με τη σοβαρότερη κατάσταση να καταγράφεται στην περιοχή γύρω από την πόλη Πραγιαγκράτζ, δήλωσε στο Reuters ο αρμόδιος επίτροπος των υπηρεσιών παροχής βοήθειας του κρατιδίου, Χρισικές Μπασκάρ Γιασόντ.

Στις τηλεοπτικές εικόνες διακρίνονται ξεριζωμένα δέντρα και μεγάλες πινακίδες που παρασύρθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους, καταλήγοντας πάνω σε αυτοκίνητα. Όπως ανέφερε αξιωματούχος των υπηρεσιών παροχής βοήθειας, αρκετοί θάνατοι προκλήθηκαν από πτώσεις δέντρων και καταρρεύσεις τοίχων.

Ο πρωθυπουργός του κρατιδίου Γιόγκι Αντιτγιανάθ έδωσε εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες να στηρίξουν τους πληγέντες και να διανείμουν οικονομική βοήθεια μέσα σε 24 ώρες, σύμφωνα με κυβερνητικούς αξιωματούχους.