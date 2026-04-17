Όπως φαίνεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας, ο άνδρας κρατούσε ένα μεταλλικό κοντάρι και το χτυπούσε στο πάτωμα, επιχειρώντας να τρομάξει τη μαϊμού που είχε βρεθεί στην αυλή του. Το ζώο πράγματι απομακρύνθηκε, ωστόσο τα επόμενα δευτερόλεπτα αποδείχθηκαν μοιραία.

Καθώς ο άνδρας έκανε μερικά βήματα προς τα πίσω, σήκωσε το μεταλλικό αντικείμενο ψηλά και ακούμπησε κατά λάθος ένα ηλεκτροφόρο καλώδιο. Η επαφή προκάλεσε ισχυρή ηλεκτροπληξία, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει επί τόπου.

Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. Το σοκαριστικό περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στα τοπικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το σοκαριστικό βίντεο:

😰 Watch this: tried to chase away a monkey — burned alive In India, a man used a long metal pole to scare the animal off his property but hit a power line. He was electrocuted and did not survive. pic.twitter.com/z8BYMDbw5G — NEXTA (@nexta_tv) April 17, 2026