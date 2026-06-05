Οι αμερικανικές μετοχές κατέγραψαν ισχυρή πτώση την Παρασκευή, καθώς σημειώθηκε βίαιη ρευστοποίηση στους τίτλους των εταιρειών μικροτσίπ. Ο τεχνολογικά προσανατολισμένος δείκτης Nasdaq Composite υποχώρησε κατά 4%, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση του από την περίοδο της αναταραχής των δασμών στις αρχές του 2025.

Η αφορμή για τη μεγάλη διόρθωση των μετοχών ημιαγωγών παρέμεινε ασαφής. Η απογοήτευση από τη μη αναθεώρηση προς τα πάνω των προβλέψεων της Broadcom για τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης το βράδυ της Τετάρτης οδήγησε σε πιέσεις την Πέμπτη, όμως οι πωλήσεις της Παρασκευής πήραν νέα ένταση. Η άνοδος των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, μετά την ανακοίνωση πολύ ισχυρότερης της αναμενόμενης έκθεσης για την απασχόληση τον Μάιο, επιδείνωσε το κλίμα.

Ο δείκτης Nasdaq υποχώρησε κατά 4,18% και έκλεισε στις 25.709,43 μονάδες, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη πτώση από τον Απρίλιο του 2025. Ο S&P 500 έχασε 2,64% και διαμορφώθηκε στις 7.383,74 μονάδες, ενώ ο Dow Jones Industrial Average κατέγραψε απώλειες 695,15 μονάδων ή 1,35%, κλείνοντας στις 50.866,78 μονάδες. Ο δείκτης των blue chips είχε αγγίξει ιστορικό υψηλό την Πέμπτη.

Σε εβδομαδιαία βάση, ο S&P 500 υποχώρησε πάνω από 2%, σημειώνοντας το πρώτο αρνητικό του επταήμερο μετά από δέκα συνεχόμενες ανοδικές εβδομάδες. Ο Nasdaq Composite κατρακύλησε συνολικά κατά 4,7%, ενώ ο 30μελής δείκτης Dow έκλεισε οριακά χαμηλότερα.

«Οι επενδυτές είχαν το δάχτυλο πάνω στο κουμπί της πώλησης», δήλωσε ο Mark Hackett, επικεφαλής στρατηγικής αγορών στη Nationwide. «Όχι απαραίτητα για να βγουν εντελώς, αλλά αν έχεις μετοχές ημιαγωγών τους τελευταίους δύο μήνες, έχεις ξεφύγει από τον μακροπρόθεσμο στόχο σου. Κάποια στιγμή πρέπει να κατοχυρώσεις κέρδη».

Σε ένδειξη περιορισμού της κερδοσκοπίας, το bitcoin υποχώρησε κάτω από τα 60.000 δολάρια για πρώτη φορά από τα τέλη του 2024.

Οι προσδοκίες για την IPO της SpaceX και οι πιέσεις στην τεχνολογία

Παρά τις πρόσφατες απώλειες, το ETF ημιαγωγών της iShares παραμένει αυξημένο κατά 79% από την αρχή του έτους. Η πτώση έρχεται ενώ οι επενδυτές τεχνολογίας προετοιμάζονται για τη μεγαλύτερη δημόσια εγγραφή όλων των εποχών, αυτή της SpaceX, που αναμένεται την επόμενη εβδομάδα.

Η εταιρεία του Ίλον Μασκ, με αποτίμηση 1,77 τρισ. δολαρίων, έχει ενισχύσει τον ενθουσιασμό για τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, προκαλώντας ωστόσο ανησυχία σε ορισμένους αναλυτές ότι η είσοδός της στο χρηματιστήριο μπορεί να σηματοδοτήσει κορύφωση μιας πιθανής επενδυτικής «φούσκας». Άλλοι θεωρούν ότι η διόρθωση σε μετοχές ημιαγωγών και bitcoin οφείλεται σε ρευστοποιήσεις για τη δημιουργία κεφαλαίων ενόψει της IPO.

«Όσοι θέλουν να συμμετάσχουν στην IPO της SpaceX, δύσκολα θα πουλήσουν μετοχές της Procter & Gamble», ανέφερε ο Hackett. «Θα ρευστοποιήσουν θέσεις σε τεχνολογικές μετοχές, AI και ημιαγωγούς. Μόλις αρχίσει η κατηφόρα, όπως είδαμε χθες, οι πωλήσεις μπορεί να εξελιχθούν χαοτικά».

Ισχυρή αγορά εργασίας και άνοδος αποδόσεων

Η πτώση της Παρασκευής ακολούθησε την ανακοίνωση του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας των ΗΠΑ ότι οι θέσεις εργασίας εκτός αγροτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 172.000 τον Μάιο, υπερβαίνοντας κατά πολύ τις 80.000 που ανέμεναν οι οικονομολόγοι της Dow Jones.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου ξεπέρασε το 4,5%, ενώ του 30ετούς ανέβηκε πάνω από το 5%. Τα επίπεδα αυτά ενίσχυσαν τους φόβους για επιβράδυνση της οικονομίας και αύξηση του κόστους δανεισμού για τις εταιρείες που επενδύουν δυναμικά στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.