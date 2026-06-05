Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία των Χανίων μετά τον θάνατο ενός 40χρονου άνδρα, ο οποίος έβαλε τέλος στη ζωή του πέφτοντας το πρωί της Παρασκευής (5/6) από το μπαλκόνι του Νοσοκομείου Χανίων.

Ο διοικητής του Νοσοκομείου Χανίων, Γιώργος Μπέας, περιέγραψε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία, εξηγώντας τι προηγήθηκε και πώς κινήθηκε ο άτυχος άνδρας μέσα στο χώρο του νοσοκομείου. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο άνδρας είχε μόλις μεταφερθεί στο νοσηλευτικό ίδρυμα για ζήτημα υγείας, συνοδευόμενος από οικείο του πρόσωπο. «Ένας πολίτης που είχε μόλις μεταφερθεί στο νοσοκομείο για κάποιο θέμα υγείας με τον συνοδό του, διέφυγε της προσοχής του συνοδού, κατευθύνθηκε σε κάποιο όροφο που είναι υπό διερεύνηση και έπεσε στο κενό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως πρόσθεσε ο διοικητής, «όλος ο μηχανισμός του Νοσοκομείου Χανίων, αναισθησιολόγοι και γενικοί χειρουργοί, νοσηλευτικό προσωπικό και τραυματιοφορείς έσπευσαν στο σημείο, μετέφεραν άμεσα τον άτυχο πολίτη στο Τμήμα Αναζωογόνησης, όπου έγινε βάση πρωτοκόλλου προσπάθεια καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, αλλά δυστυχώς ήταν μοιραία η πτώση. Ενημερώθηκε η Ελληνική Αστυνομία η οποία βρέθηκε σε χρόνο μηδέν, τόσο η Υποδιοικήτρια του Αστυνομικού Τμήματος όσο και ο Αστυνομικός Διευθυντής Χανίων».

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί, ενώ οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του περιστατικού. Πρόκειται για την τρίτη αυτοκτονία που σημειώνεται στο Νοσοκομείο Χανίων τα τελευταία έξι χρόνια, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία.