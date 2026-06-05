Η Eurovision 2026 συγκέντρωσε φέτος 131 εκατομμύρια τηλεθεατές, δηλαδή 35 εκατομμύρια λιγότερους σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Η πτώση αυτή αποδίδεται στο μποϊκοτάζ πέντε χωρών λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσαν οι διοργανωτές.

«Παρότι ορισμένα από τα στοιχεία μας είναι φυσικά χαμηλότερα, ελλείψει εκείνων από τα πέντε μέλη μας που επέλεξαν να μην συμμετάσχουν φέτος, παραμένουμε αποφασισμένοι να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να ανοίξουμε την πόρτα για την επιστροφή τους το 2027», δήλωσε ο διευθυντής του μεγάλου διαγωνισμού τραγουδιού, Μάρτιν Γκριν.

Η Ολλανδία, η Ισλανδία, η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Σλοβενία αποχώρησαν από την 70ή διοργάνωση. Οι τρεις τελευταίες χώρες αρνήθηκαν να μεταδώσουν ζωντανά τη μεγαλύτερη μουσική τηλεοπτική εκδήλωση, η οποία ανέδειξε νικήτρια για πρώτη φορά τη Βουλγαρία με το χορευτικό κομμάτι “Bangaranga” της Ντάρα.

Το Ισραήλ κατέλαβε τη δεύτερη θέση στον φετινό διαγωνισμό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ραδιοτηλεόρασης (EBU), το κοινό της Eurovision μειώθηκε αισθητά σε αρκετές χώρες. Στην Πολωνία η πτώση ανήλθε σε 3,8 εκατομμύρια θεατές, στη Βρετανία σε 3,7 εκατομμύρια και στη Γαλλία σε 3,3 εκατομμύρια, σε σχέση με το 2025.

Ισχυρή παρουσία στα ψηφιακά μέσα

Παρά τη μείωση στην τηλεθέαση, η Eurovision πέτυχε φέτος εντυπωσιακή απήχηση στα κοινωνικά δίκτυα, συγκεντρώνοντας πάνω από ένα δισεκατομμύριο προβολές στο Instagram. «Είναι φανταστικό να βλέπουμε τον αντίκτυπο στο νεανικό κοινό σε όλο τον κόσμο», σημείωσε ο Γκριν.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «τα εκατοντάδες εκατομμύρια των ανθρώπων που προσέγγισαν τις ψηφιακές μας πλατφόρμες υπογραμμίζουν επίσης την εξέλιξη, στο διάστημα των 70 χρόνων του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, που από ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα έγινε ένα πραγματικό παγκόσμιο, πολιτιστικό, πολυπλατφορμικό φαινόμενο».

Το ποσοστό τηλεθέασης στην ηλικιακή ομάδα 15 έως 24 ετών έφτασε το 54,8%, καταγράφοντας σημαντική αύξηση.

Η Σκανδιναβία παραμένει πιστή

Οι πιο ένθερμοι θαυμαστές της μεγάλης αυτής βραδιάς προέρχονται από τη βόρεια Ευρώπη και τη Σκανδιναβία. Σύμφωνα με την EBU, το 93% των τηλεθεατών βρισκόταν στη Φινλανδία, το 86% στη Σουηδία, το 83% στη Νορβηγία και το 79% στη Δανία.

Στο σύνολο των 35 τηλεοπτικών αγορών που εξετάστηκαν, ο τελικός κατέγραψε μέσο μερίδιο ακροαματικότητας 42,6%.

Ψηφοφορία και επόμενη διοργάνωση

Οι ψήφοι προήλθαν από 148 εδάφη. Πέρα από τις 35 συμμετέχουσες χώρες, ο μεγαλύτερος αριθμός ψήφων καταγράφηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ολλανδία, τον Καναδά, την Ισπανία και την Ιρλανδία — χώρες που δεν μετέδιδαν τον διαγωνισμό — καθώς και από τη Σλοβακία και την Τουρκία.

Περίπου 100.000 εισιτήρια πουλήθηκαν για τις εκδηλώσεις στο Wiener Stadthalle, όπου φιλοξενήθηκε ο 70ός διαγωνισμός τραγουδιού, με θεατές από 75 χώρες.

Μετά τη νίκη της Ντάρα, ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision 2027 θα διεξαχθεί στη Βουλγαρία.