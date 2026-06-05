Ο Βρετανός ηθοποιός Άντονι Χεντ, γνωστός από σειρές όπως «Buffy the Vampire Slayer», «Ted Lasso», «Merlin» και «Little Britain», πέθανε σε ηλικία 72 ετών.

Ο Χεντ έγινε διεθνώς γνωστός στα τέλη της δεκαετίας του 1990, ενσαρκώνοντας τον Rupert Giles στη δημοφιλή νεανική σειρά φαντασίας «Buffy the Vampire Slayer». Στη συνέχεια, είχε επαναλαμβανόμενο ρόλο στην κωμική σειρά «Little Britain» ως πρωθυπουργός, υποδύθηκε τον βασιλιά Uther Pendragon στη σειρά του BBC «Merlin» και εμφανίστηκε ως πρώην ιδιοκτήτης ποδοσφαιρικής ομάδας, Rupert Mannion, στο «Ted Lasso».

«Έφυγε ειρηνικά λόγω επιπλοκών από πνευμονία, έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του», ανέφεραν οι κόρες του, Έμιλι και Ντέιζι. Στη δήλωσή τους σημείωσαν: «Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε τον θάνατο του εξαιρετικού πατέρα μας». Πρόσθεσαν ότι «ήταν και θα είναι για πάντα τιμή και προνόμιο να είμαστε οι κόρες του και να έχουμε δει από κοντά τον αντίκτυπο που είχε ο ίδιος και το έργο του σε τόσους ανθρώπους».

Οι ίδιες τόνισαν πως γνωρίζουν «πόσο πολύ θα τον νοσταλγήσουν φίλοι, συνάδελφοι και θαυμαστές των σειρών στις οποίες συμμετείχε», επισημαίνοντας ότι «αγαπούσε πολύ τη δουλειά του» και «θεωρούσε τον εαυτό του απίστευτα τυχερό». Η οικογένεια ανέφερε ακόμη ότι «η κληρονομιά του θα συνεχίσει να ζει» και πως νιώθουν «τυχεροί» που τον είδαν να κάνει αυτό που αγαπούσε σε όλη του την καριέρα.

Συγκινητικά μηνύματα από συναδέλφους

Ο David Boreanaz, συμπρωταγωνιστής του στη σειρά Buffy, έγραψε σε ανάρτησή του: «Αναπαύσου εν ειρήνη. Ήταν μια τόσο ευγενική και γενναιόδωρη ψυχή».

Ο James Marsters, επίσης συμπρωταγωνιστής στο Buffy, δήλωσε: «Ήταν μια ακούραστα καλή και σταθερή παρουσία στα γυρίσματα και ο καλύτερος ηθοποιός του καστ… Ήμουν τυχερός που τον γνώρισα και έμαθα από εκείνον».

Ο δημιουργός και πρωταγωνιστής του Little Britain, Matt Lucas, περιέγραψε τον Head ως «ακούραστα λαμπρό, πάντα ευγενικό και θερμό». Όπως αποκάλυψε, όταν έκαναν το casting για τη σειρά, έψαχναν για έναν «τύπο Tony Head» χωρίς να φαντάζονται ότι ο ίδιος θα ενδιαφερόταν – «κι όμως, ήταν. Τυχεροί εμείς», είπε χαρακτηριστικά.

Μια πορεία γεμάτη επιτυχίες

Μεταξύ άλλων, ο Head υποδύθηκε τον Geoffrey Howe στην ταινία The Iron Lady και εμφανίστηκε σε παραγωγές όπως Doctor Who, Persuasion, The Inbetweeners και Manchild.

Στη δεκαετία του 1980 έγινε γνωστός στο Ηνωμένο Βασίλειο μέσα από τις τηλεοπτικές διαφημίσεις του καφέ Nescafe. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του συμμετείχε επίσης σε δημοφιλείς σειρές όπως Motherland και Silent Witness.

Η τελευταία του τηλεοπτική εμφάνιση ήταν το 2022, στη δεύτερη σεζόν της σειράς Bridgerton, ενώ από το 2018 συμμετείχε στη ραδιοφωνική σειρά του BBC Radio 4 The Archers, υποδυόμενος τον Robin Fairbrother.

Παράλληλα, είχε μακρά πορεία στο θέατρο, με συμμετοχές στο The Rocky Horror Show καθώς και στα μιούζικαλ Godspell και Chess.

Η προσωπική του ζωή

Ο Άντονι Χεντ γεννήθηκε το 1954 στο Camden του Λονδίνου. Η μητέρα του, Helen Shingler, ήταν ηθοποιός, γνωστή από τη σειρά του BBC Maigret, ενώ ο πατέρας του, Seafield Head, ήταν δημιουργός ντοκιμαντέρ.

Σπούδασε στη London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA).

Τον Δεκέμβριο του 2025 έχασε τη μακροχρόνια σύντροφό του, Sarah Fisher, ακτιβίστρια για την προστασία των ζώων, η οποία πέθανε σε ηλικία 61 ετών.

Οι κόρες του, Έμιλι (37 ετών) και Ντέιζι (35 ετών), ακολουθούν τα βήματά του στην υποκριτική. Η Έμιλι είναι γνωστή από τη σειρά The Inbetweeners, ενώ η Ντέιζι έχει εμφανιστεί στα Harlots και Shadow and Bone.

Ο αδελφός του, Murray Head, είναι επίσης ηθοποιός, γνωστός από την υποψήφια για Όσκαρ ταινία του 1971 Sunday Bloody Sunday και το μιούζικαλ Chess.