Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του ιού Έμπολα ανήλθε στα 452, καθώς μέσα στο τελευταίο 24ωρο εντοπίστηκαν ακόμη 71 νέα περιστατικά.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της κυβέρνησης, 82 από τους ασθενείς έχουν χάσει τη ζωή τους, γεγονός που αυξάνει περαιτέρω την ανησυχία για την εξάπλωση της νόσου.

Τα σενάρια μοντελοποίησης των Κέντρων Πρόληψης και Ελέγχου Ασθενειών (CDC) των ΗΠΑ δείχνουν ότι, χωρίς αποφασιστικές παρεμβάσεις στη δημόσια υγεία, η επιδημία του στελέχους Μπουντιμπούγκιο του Έμπολα στη ΛΔ του Κονγκό ενδέχεται να λάβει διαστάσεις αντίστοιχες ή και μεγαλύτερες από εκείνη της περιόδου 2014-2016 στη Δυτική Αφρική.

Σήμερα, τα CDC δημοσιοποίησαν τρεις εκθέσεις σχετικά με την εξέλιξη της επιδημίας, με στόχο –όπως ανέφερε ο Δρ Σατίς Πιλάι, υπεύθυνος διαχείρισης της κρίσης– να κινητοποιηθούν πόροι από τη διεθνή κοινότητα.

Ο Τζέισον Άσερ, Διευθυντής του Κέντρου Προβλέψεων και Ανάλυσης Εξελίξεων (CFA) των CDC, τόνισε ότι σε σενάρια όπου μόνο ελάχιστοι ασθενείς απομονώνονται, η έξαρση θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες που έχουν καταγραφεί ποτέ.

Παράλληλα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αυξήσουν κατά περίπου 38 εκατομμύρια δολάρια τη χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση του κινδύνου, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό σε πάνω από 200 εκατομμύρια δολάρια. Το υπουργείο δεν διευκρίνισε τον τρόπο διάθεσης των κονδυλίων, σημειώνοντας ωστόσο ότι συνεργάζεται στενά με τα CDC και τις αρχές της ΛΔ του Κονγκό και της Ουγκάντας.

Η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε επίσης ότι Αμερικανοί πολίτες οι οποίοι έχουν εκτεθεί στον ιό αλλά δεν εμφανίζουν συμπτώματα θα τεθούν σε καραντίνα στην Κένυα, σε ειδική εγκατάσταση που δημιουργείται για τον σκοπό αυτό.