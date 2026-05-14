Το νέο single των Deep Purple με τίτλο «Arrogant Boy» σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας δημιουργικής περιόδου για το ιστορικό συγκρότημα, καθώς αποτελεί το πρώτο δείγμα από το επερχόμενο άλμπουμ τους «Splat!».

Η κυκλοφορία του single «Arrogant Boy» προαναγγέλλει το 24ο στούντιο άλμπουμ των Deep Purple, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 3 Ιουλίου μέσω της earMUSIC. Το «Splat!» έρχεται ως συνέχεια του «=1» του 2024 και υπόσχεται να συνδυάσει τη δυναμική και την ενέργεια των πρώτων χρόνων του συγκροτήματος.

Στο νέο τραγούδι, το συγκρότημα επιχειρεί να αναβιώσει τη χαρακτηριστική ταχύτητα και ένταση που το καθιέρωσε στη ροκ σκηνή. Ο frontman Ian Gillan εξηγεί πως το κομμάτι αφηγείται την ιστορία του Μπίλι, ενός ανθρώπου που «δεν ήξερε ούτε να διαβάζει ούτε να γράφει» αλλά βρίσκει τον τρόπο να προκαλεί την ελίτ. Όπως δηλώνει ο Gillan, «δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα πιο διασκεδαστικό από το να εκνευρίζω την ελίτ».

Η συνεργασία με τον Bob Ezrin και ο ήχος του «Splat!»

Οι Deep Purple συνεργάζονται ξανά με τον καταξιωμένο παραγωγό Bob Ezrin (KISS, Pink Floyd, Lou Reed). Το «Splat!» χαρακτηρίζεται ως ένα από τα πιο «σκληρά» άλμπουμ του συγκροτήματος των τελευταίων ετών, με τα τραγούδια να έχουν ηχογραφηθεί ζωντανά στο στούντιο, προσδίδοντας έναν αυθεντικό και ακατέργαστο ήχο.

Η επιστροφή στις ρίζες

Σύμφωνα με τον Gillan, «η τρέχουσα μορφή των Deep Purple μοιάζει πολύ με μια εκδοχή του συγκροτήματος της εποχής εκείνης, όπως ήταν τη δεκαετία του ’70». Ο ίδιος τονίζει ότι το νέο υλικό παραπέμπει στη χρυσή εποχή των Deep Purple, όταν δημιουργήθηκαν κομμάτια όπως τα «Highway Star», «Smoke on the Water» και «Lazy».

«Πρέπει να πω ότι τώρα επιστρέψαμε δυναμικά με υλικό που ταιριάζει απόλυτα με τη δυναμική, την ισορροπία και τη χαρά της μουσικής που δημιουργήσαμε από το ’69 έως το ’73. Οι Deep Purple βρίσκονται σε εξαιρετική φάση αυτή τη στιγμή», καταλήγει ο Gillan.