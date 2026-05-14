Η Τζόαν Κόλινς έγινε διεθνώς γνωστή το 1981, όταν εντάχθηκε στο καστ της τηλεοπτικής σειράς Δυναστεία, υποδυόμενη τη δαιμόνια Αλέξις Κόλμπι. Σχεδόν πέντε δεκαετίες αργότερα, η διάσημη ηθοποιός εξακολουθεί να εντυπωσιάζει με τη νεανική της εμφάνιση και το αψεγάδιαστο στιλ της.

Την Τρίτη, η 92χρονη σταρ απέδειξε ότι η αληθινή λάμψη του Χόλιγουντ δεν γνωρίζει ηλικία, καθώς έκανε μια εκθαμβωτική εμφάνιση στο 79ο Φεστιβάλ Καννών. Για την τελετή έναρξης, επέλεξε ένα λευκό φόρεμα, διακοσμημένο με διαμαντένιο κολιέ και μαύρα γάντια, αποπνέοντας διαχρονική κομψότητα.

Η ίδια έχει καταφέρει να παραμείνει φρέσκια και γεμάτη ενέργεια, παρά το πέρασμα του χρόνου. Το ερώτημα, φυσικά, είναι ποιο είναι το μυστικό πίσω από τη νεανική της όψη.

Η καθημερινή ρουτίνα ευεξίας

Η Τζόαν Κόλινς έχει δηλώσει ότι η άσκηση και η σωστή διατροφή αποτελούν βασικό κομμάτι της ζωής της. «Το πρόγραμμα γυμναστικής μου έχει αλλάξει πολύ με τα χρόνια», είπε στο περιοδικό Platinum, περιγράφοντας πώς από τα 16 της χόρευε ασταμάτητα σε ντισκοτέκ και κλαμπ.

Αργότερα ασχολήθηκε με το γυμναστήριο και το Pilates, αν και παραδέχεται πως με την ηλικία «δεν μπορείς να επιβαρύνεις τόσο το σώμα σου». Ένα πρόβλημα με παγιδευμένο νεύρο την ανάγκασε να μειώσει τη δραστηριότητά της, όμως με τη βοήθεια φυσικοθεραπείας ανάρρωσε πλήρως.

Η ίδια θεωρεί τη φυσικοθεραπεία αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητάς της. «Συνιστώ ανεπιφύλακτα τη γυμναστική με φυσικοθεραπευτή για όσους θέλουν να διατηρηθούν σε φόρμα», ανέφερε στο My Weekly. «Μισή ώρα την ημέρα αρκεί για να σου δώσει ενέργεια».

Η φιλοσοφία της «λίγο και συχνά» εφαρμόζεται και στην κολύμβηση, ενώ η ίδια δηλώνει ότι παραμένει τόσο ευλύγιστη ώστε μπορεί ακόμη να κάνει σπαγκάτο. «Το κάνω πολύ εύκολα», είπε στο BBC Radio 4 Woman’s Hour.

Η διατροφή της Joan Collins

Η ηθοποιός προτιμά φυσικές τροφές και δεν παραλείπει ποτέ το αγαπημένο της αβοκάντο. «Τρώω ένα αβοκάντο κάθε μέρα και κάνω περιποιήσεις προσώπου στη Νέα Υόρκη με την Tracie Martyn», είπε στην εφημερίδα The Express. Το αβοκάντο, πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά και υγιή λιπαρά, συμβάλλει στην καρδιαγγειακή υγεία και στη διαχείριση του βάρους.

Aποφεύγει τα πρόχειρα φαγητά και αποδίδει τη νεανική της εμφάνιση σε μια ισορροπημένη διατροφή, χωρίς όμως να στερείται τις μικρές απολαύσεις της ζωής. «Η ποιότητα του φαγητού είναι εξίσου σημαντική με την ποιότητα των προϊόντων που χρησιμοποιείς», έχει δηλώσει στη Daily Mail.

Σύμφωνα με την ίδια, παίρνει βιταμίνες C, E και ωμέγα έλαια, ενώ συνεργάζεται με τη διατροφολόγο Gabriela Peacock. Ωστόσο, όπως λέει, ίσως να έχει και λίγη τύχη στα γονίδιά της. «Δεν τρώω υπερβολικά, αφήνω πάντα το μισό πιάτο και δεν στερούμαι τίποτα», ανέφερε στο OK! Magazine.

Η στάση της απέναντι στην αισθητική ιατρική

Παρότι η πλαστική χειρουργική γνώρισε άνθηση την εποχή της Δυναστείας, η Τζόαν Κόλινς έχει δηλώσει κατηγορηματικά ότι δεν έχει υποβληθεί σε επεμβάσεις. «Για να ξεκαθαρίσω τα πράγματα: δεν έχω κάνει τίποτα», έγραψε στην The Telegraph. «Δεν έχω κάνει Botox, ούτε άλλες παρεμβάσεις, και ειλικρινά με σοκάρει να βλέπω γυναίκες στα 40 τους να το κάνουν».

Σε συνέντευξή της στη The Sun το 2017, απάντησε σε όσους αμφισβητούν τις δηλώσεις της: «Αν οι άνθρωποι θέλουν να πιστεύουν ότι έχω κάνει επεμβάσεις, ας το πιστεύουν. Μπορείτε να δείτε ότι δεν έχω, γιατί έχω ρυτίδες και χαλαρό δέρμα».

