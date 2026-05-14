Η ώρα των Play-Offs της Basket League έφτασε για την ΑΕΚ και τον Άρη, με τις δύο ομάδες να κοντράρονται το απόγευμα της Πέμπτης (19:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) στη SUNEL Arena, στο πρώτο παιχνίδι της σειράς για την προημιτελική φάση του πρωταθλήματος.

Η πρόκριση στα ημιτελικά θα κριθεί στις δύο νίκες, γεγονός που δίνει ακόμα μεγαλύτερη σημασία στο αποψινό ματς, καθώς η ομάδα που θα κάνει το 1-0 θα αποκτήσει ξεκάθαρο προβάδισμα ενόψει της συνέχειας.

Η ΑΕΚ θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα της και να ξεπεράσει το σοκ που υπέστη στον τελικό του Basketball Champions League ενάντια στην Ρίτας. Η «Ένωση» στηρίζεται στην εμπειρία και την ποιότητά της, ψάχνοντας δυναμικό ξεκίνημα στη σειρά μπροστά στον κόσμο της.

Από την άλλη, ο Άρης ταξιδεύει στην Αθήνα με στόχο να κάνει τη ζημιά και να «σπάσει» το πλεονέκτημα έδρας. Οι Θεσσαλονικείς γνωρίζουν πως με μία νίκη εκτός έδρας μπορούν να αλλάξουν πλήρως τις ισορροπίες της σειράς και να μεταφέρουν την πίεση στον αντίπαλο.