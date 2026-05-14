Σοκ συνεχίζει να προκαλεί στο Περιστέρι η υπόθεση παραμέλησης ανηλίκων, όπου έξι παιδιά, ηλικίας από 3 έως 11 ετών, εντοπίστηκαν να ζουν με τους γονείς τους σε δώμα μόλις 27 τετραγωνικών μέτρων, υπό ανθυγιεινές συνθήκες.

Οι γονείς καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης 16 μηνών ο καθένας, με τη μετατροπή της ποινής σε χρηματική εξαγορά ύψους 10 ευρώ την ημέρα.

Το δικαστήριο τους έκρινε ενόχους για το αδίκημα της έκθεσης σε βαθμό πλημμελήματος, επιβάλλοντας ποινή με ανασταλτικό χαρακτήρα και δυνατότητα εξαγοράς.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από ανώνυμη καταγγελία πολίτη. Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ πραγματοποίησαν έλεγχο στην κατοικία και διαπίστωσαν εικόνες εγκατάλειψης, με σκουπίδια και ακαθαρσίες να καλύπτουν τον χώρο όπου διαβιούσαν τα παιδιά.

«Ούρλιαζε σαν μανιακή η μητέρα»

Άνθρωπος που είχε παρατηρήσει τη συμπεριφορά και την κατάσταση της οικογένειας κατά τη διαμονή της στους Λειψούς περιγράφει στο tanea.gr εικόνες που, όπως λέει, δεν θύμιζαν σε καμία περίπτωση μία φυσιολογική ζωή. Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, καθημερινά ακούγονταν έντονες φωνές και ουρλιαχτά της μητέρας, η οποία φέρεται να βρισκόταν σε κατάσταση ακραίας έντασης κάθε μεσημέρι.

«Μιλάμε για αφύσικα πράγματα για μία οικογένεια. Κάθε μεσημέρι, η μητέρα ούρλιαζε σε έξαλλη κατάσταση επί τουλάχιστον μία ώρα. Από την μία πλευρά, είναι κατανοητό γιατί ήταν 6 παιδιά, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό, γιατί ούρλιαζε σαν μανιακή, χωρίς να μπορούμε να καταλάβουμε τι έλεγε. Ήταν σαν να ωρυόταν» εξηγεί ο κάτοικος του νησιού.

Σύμφωνα με τον ίδιο, φέρεται πως μία άλλη κάτοικος είχε ενημερώσει τον δήμο για την κατάσταση της οικογένειας. «Από όσο γνωρίζω ωστόσο, ο δήμος δεν είναι αρμόδιος για τέτοια πράγματα. Εγώ είχα δει την οικογένεια τον Σεπτέμβριο του 2025, και παρατήρησα πως τα παιδιά δεν πήγαιναν σχολείο σε καθημερινή βάση. Γενικότερα η οικογένεια έφευγε, γυρνούσε ξανά, δεν καταλαβαίναμε ακριβώς τι γινόταν».

Πάντως, στη γειτονιά φέρεται πως ήταν κοινό μυστικό ότι κάτι συνέβαινε με τα παιδιά, καθώς η εικόνα της οικογένειας προκαλούσε ανησυχία στους κατοίκους. «Τα παιδάκια ήταν υποσιτισμένα, όλα με μακριά μαλλιά απεριποίητα, και βρώμικα. Όταν έμπαιναν σε κλειστό χώρο, δεν μπορούσες να κάτσεις δίπλα τους γιατί η μυρωδιά ήταν τόσο έντονη. Η μητέρα ήταν εντελώς αντικοινωνική, και όταν πήγαιναν πολίτες να πλησιάσουν τα ανήλικα, εκείνη τα φώναζε και έφευγαν».

Όπως εξηγεί ο κάτοικος του νησιού, η γιαγιά των παιδιών, ήταν εκείνη που τα φρόντιζε και προσπαθούσε με κάθε τρόπο να βοηθήσει την οικογένεια. «Γενικότερα οι άνθρωποι από το νησί προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε. Δεν γνωρίζω εάν υπήρξε κακοποίηση σε βάρος των παιδιών, αλλά ένα μεσημέρι, άκουσα την μητέρα να φωνάζει “θα σας σκοτώσω”. Όλοι βλέπαμε σε τι κατάσταση ήταν τα παιδιά, αλλά δεν ξέρω τι συνέβαινε μέσα στο σπίτι τους».

Σκουπίδια και ακαθαρσίες στο δώμα στο Περιστέρι

Σημειώνεται πως, όταν οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο στην οικία στο Περιστέρι, διαπίστωσαν ότι η πολύτεκνη οικογένεια έμενε σε ένα δώμα, που υπήρχαν σκουπίδια και ακαθαρσίες.

Από τις Αρχές κρίθηκε αναγκαίο να απομακρυνθούν τα παιδιά από το σπίτι και να μεταφερθούν στο νοσοκομείο Παίδων «Παναγιώτη και Αγλαϊας Κυριακού», όπου εξετάζονται από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό.

Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, είχαν προηγηθεί δύο αναφορές προς το «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για τη συγκεκριμένη οικογένεια, τον Φεβρουάριο του 2025 και τον Μάρτιο του 2026.