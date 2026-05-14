Αναλυτικά κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε:

Στο Άαχεν της Γερμανίας βρίσκεται ο Πρωθυπουργός όπου αυτή την ώρα μιλάει στην τελετή απονομής του «Βραβείου Καρλομάγνου» στον Mario Draghi.

Η παρουσία του σηματοδοτεί την αναγνώριση της πορείας της Ελλάδας από το χείλος του γκρεμού σε χώρα δημοσιονομικής και μεταρρυθμιστικής αξιοπιστίας στην Ευρώπη – η οποία έχει επανατοποθετηθεί στο κέντρο των ευρωπαϊκών συζητήσεων και αποφάσεων.

«Υπό την κυβέρνηση Mητσοτάκη, η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έδειξε εντυπωσιακά πώς οι μεταρρυθμίσεις, η οικονομική ανάκαμψη και μια φιλοευρωπαϊκή ατζέντα μπορούν να συμβαδίζουν. Η χώρα αποτελεί σήμερα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η πολιτική σταθεροποίησης που συνέβαλε να διαμορφώσει ο Draghi μπορεί μακροπρόθεσμα να δημιουργήσει νέες προοπτικές για ανάπτυξη, επενδύσεις και κοινωνική αισιοδοξία», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του Δημαρχείου του Άαχεν, ενώ ο δήμαρχος της πόλης δήλωσε πως η υποδοχή του Πρωθυπουργού έχει υψηλό συμβολισμό: «Η Ελλάδα ήταν κάποτε το “προβληματικό παιδί” της Ευρωζώνης – σήμερα είναι ένα εντυπωσιακό παράδειγμα ανανέωσης και σταθερότητας».

Η Ελλάδα πέτυχε τη μεγαλύτερη αύξηση στο πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών, δηλαδή το εισόδημα που διατίθεται για κατανάλωση ή αποταμίευση, μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ, κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2025.

Η χώρα μας κατέγραψε αύξηση 3,3% συγκριτικά με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, την ώρα που στο σύνολο των χωρών μελών του ΟΟΣΑ η αύξηση κινήθηκε μόλις στο 0,7%, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε ο Οργανισμός.

Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλαν καθοριστικά για τη χώρα μας οι αυξήσεις στο καθαρό εισόδημα από ακίνητη περιουσία και στις αποδοχές των εργαζομένων, με τον ΟΟΣΑ να σημειώνει πως το ποσοστό ανεργίας περιορίστηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009.

Αξιοσημείωτο είναι πως η βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος καταγράφηκε πριν τεθούν σε ισχύ οι μειώσεις στις φορολογικές κρατήσεις κατά τουλάχιστον 2 ποσοστιαίες μονάδες ανά κλιμάκιο για τα χαμηλά και τα μεσαία στρώματα, που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ και τέθηκαν σε ισχύ στις αρχές του 2026.

Όσον αφορά στο σύνολο του 2025, το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα των νοικοκυριών αυξήθηκε στην Ελλάδα κατά 1,8%. Πρόκειται για αύξηση υπερδιπλάσια του μέσου όρου των χωρών του ΟΟΣΑ που διαμορφώθηκε στο 0,8% και πολύ υψηλότερη από τις αυξήσεις οικονομιών όπως της Γαλλίας, της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Στη συμπίεση των τιμών για τα νοικοκυριά και στη μετατροπή της χώρας μας σε καθαρό εξαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας έχουν συμβάλει οι ριζικές βελτιώσεις που έχουν σημειωθεί την τελευταία εξαετία στην ελληνική αγορά ενέργειας, όπως η δραστική αύξηση της ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές και οι επενδύσεις στα δίκτυα.

Η αλλαγή αποτυπώνεται έντονα στη χονδρική αγορά. Μολονότι η νότια και ανατολική Ευρώπη εξυπηρετείται από λιγότερες διακρατικές συνδέσεις σε σύγκριση με τον βορρά, η Ελλάδα έχει την έβδομη χαμηλότερη τιμή έως τώρα για το 2026. Αντίθετα, το 2019 η χώρα μας ήταν η ακριβότερη στο ευρωπαϊκό σύστημα από πλευράς χονδρικού κόστους, γεγονός που με τη σειρά του πίεζε τους παρόχους στη λιανική και εν τέλει τους καταναλωτές.

Η βελτίωση της θέσης της Ελλάδας αντικατοπτρίζεται στη δυνατότητά της να διατηρεί τις τιμές του ρεύματος στον ευρωπαϊκό μέσο όρο ακόμα και στη λιανική αγορά, και μάλιστα σε όρους αγοραστικής δύναμης, που εξουδετερώνουν το διαφορετικό επίπεδο τιμών μεταξύ κρατών μελών. Αυτό παρά την ευρύτερη αύξηση του κόστους της ενέργειας μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τις ιδιαιτερότητες που προκαλεί η νησιωτικότητα.

Ενδεικτικό είναι πως η τελική τιμή ρεύματος για τα ελληνικά νοικοκυριά σε όρους αγοραστικής δύναμης διαμορφώθηκε το δεύτερο εξάμηνο του 2025, δηλαδή πριν το ξέσπασμα της σύρραξης στον Κόλπο, στα 29,26 ευρώ ανά 100 κιλοβατώρες, ουσιαστικά ισοδύναμη με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο ο οποίος είναι 29,06 ευρώ ανά 100 κιλοβατώρες.

Η χώρα μας καταλαμβάνει, μάλιστα, καλύτερη θέση από την Ισπανία και την Πορτογαλία, χώρες που συχνά παρουσιάζονται ως πρότυπα, όπου όμως οι τιμές ήταν περίπου 50 και 25 λεπτά, αντίστοιχα, ακριβότερες από την Ελλάδα. Σαφώς πιο ακριβή ήταν και η Γερμανία, η ισχυρότερη οικονομία στη Γηραιά Ήπειρο, όπου η αντίστοιχη τιμή ήταν παραπάνω από 5 ευρώ υψηλότερη, στα 34,6 ευρώ, ενώ στην κορυφή βρέθηκε η Ρουμανία, όπου το κόστος των 100 κιλοβατώρων άγγιξε τα 50 ευρώ.

Σε απόλυτες τιμές, δε, η Ελλάδα ήταν η 10η φθηνότερη χώρα ανάμεσα στα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το λιανικό ενεργειακό κόστος για τους οικιακούς καταναλωτές να υπολογίζεται στα 23,78 ευρώ ανά 100 κιλοβατώρες, τη στιγμή που ο μέσος όρος της ΕΕ ανήλθε στα 28,96 ευρώ ανά 100 kWh, ήτοι σχεδόν 22% υψηλότερα σε σύγκριση με τη χώρα μας.

Υπερβαίνουν τα 2 δισ. ευρώ οι κοινοτικές ενισχύσεις που θα καταβληθούν στους αγρότες μέχρι το τέλος του 2026.

Σε αυτά τα χρήματα θα πρέπει να προστεθεί ακόμη 1 δισεκατομμύριο ευρώ από τον Πυλώνα ΙΙ που αφορά σε έργα εκτός πληρωμών Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ).

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς υπογράμμισε: «Το πάρτυ τελείωσε για τους επιτηδείους», προσθέτοντας πως η Κυβέρνηση προχωρεί σε ρήξη με ό,τι μας κρατούσε πίσω. Στόχος είναι η ανάκτηση της αξιοπιστίας του συστήματος πληρωμών.

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, έκανε λόγο για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ελέγχων και πληρωμών, που ενισχύει έμπρακτα τους πραγματικούς αγρότες, υποστηρίζει τους δικαιούχους ενισχύσεων να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους και προστατεύει τα χρήματα των Ελλήνων και Ευρωπαίων πολιτών.

Παράλληλα, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης βάζει τάξη στην βιολογική παραγωγή, ώστε να προστατέψει τους έντιμους παραγωγούς και τους καταναλωτές. Για το σκοπό αυτό προβαίνει σε τολμηρές και αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, εκσυγχρονίζοντας το θεσμικό πλαίσιο και το σύστημα ελέγχων, με αυστηρές κυρώσεις και σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, σε συνεργασία με την ΕΕ.

Σημαντική δράση καταγράφει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος από την έναρξη της λειτουργίας της, έως και το α’ τετράμηνο του 2026, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία.

Ειδικότερα, η ΔΑΟΕ και οι Περιφερειακές της Μονάδες επιλήφθηκαν συνολικά 1.146 υποθέσεων σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος. Στο πλαίσιο των υποθέσεων που εξιχνιάσθηκαν, αποδόθηκαν κατηγορίες σε 3.759 δράστες, εξ’ αυτών συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στη Δικαιοσύνη 2.518 και από αυτούς οι 667 προφυλακίστηκαν.

Η εκτιμώμενη ζημιά σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου που έχει αποτραπεί, υπολογίζεται σε περίπου 192 εκατ. ευρώ.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, η ΔΑΟΕ επιλήφθηκε συνολικά 59 υποθέσεων οργανωμένης αθλητικής βίας, από τις οποίες εξαρθρώθηκαν συνολικά 13 εγκληματικές οργανώσεις και ομάδες.

Στα στοιχεία αυτά αποτυπώνεται η εντατικοποίηση των επιχειρησιακών πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της οργανωμένης εγκληματικότητας και της βίας, με έμφαση τόσο στην πρόληψη όσο και στην αποτελεσματικότερη καταστολή σοβαρών μορφών παραβατικότητας. Η ενίσχυση των εξειδικευμένων υπηρεσιών, η αποδόμηση εγκληματικών οργανώσεων και η στοχευμένη δράση απέναντι στην αθλητική βία αποτελούν βασικούς άξονες της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα της ασφάλειας, με στόχο την ενίσχυση του αισθήματος προστασίας των πολιτών και τη θωράκιση της δημόσιας τάξης.

Αυξημένη κατά 15,5%, που μεταφράζεται σε 4,2 εκατ. ευρώ, είναι η φετινή στήριξη του Υπουργείου Αθλητισμού προς τις αθλητικές Ομοσπονδίες. Αγγίζει, συγκεκριμένα, τα 31,3 εκατ. ευρώ συνολικά, για πρώτη φορά, έπειτα από σχεδόν δύο δεκαετίες.

Για την ακρίβεια:

– σε 17,75 εκατ.Euro ανέρχεται η ετήσια τακτική επιχορήγησή τους για το 2026, από το πρόγραμμα αξιολόγησης «Χίλων»,

– σε 11,05 εκατ.Euro, από 9,5 εκατ.Euro πέρσι, ανέρχεται η χρηματοδότησή τους από τη φορολόγηση των κερδών των παικτών τυχερών παιγνίων, αποκλειστικά για τη λειτουργία των Εθνικών μας Ομάδων όλων των ηλικιών,

– σε 2,5 εκατ.Euro ανέρχεται η κάλυψη από το Υπουργείο Αθλητισμού (επίσης, για πρώτη φορά) της δαπάνης που αντιστοιχεί στην ετήσια χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων των ΕΑΚ, για τις προπονήσεις των Εθνικών μας Ομάδων, η οποία έως πέρυσι επιβάρυνε τις Ομοσπονδίες.

«Η ουσιαστική στήριξη της βάσης του ελληνικού αθλητισμού αποτελεί ξεκάθαρη πολιτική επιλογή της Κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη» υπογράμμισε ο Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης.

Επεκτάθηκαν -με Υπουργική Απόφαση- σε όλους τους εργαζόμενους των κλάδων του επισιτισμού και των ζαχαρωδών προϊόντων δύο νέες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

Αφορούν, συνολικά, περισσότερους από 400.000 εργαζόμενους, καλύπτουν την τριετία 2026-2028 και προβλέπουν αποδοχές έως και περίπου 20%, πάνω από τον νόμιμο κατώτατο μισθό.

Πρόκειται για μία πρωτοβουλία στη βάση της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

Ο κατώτατος μισθός -τον οποίο έχουμε αυξήσει 6 φορές από το 2019- αποτελεί το «θεμέλιο» προστασίας των εργαζομένων. Μέσα από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω, επιτρέποντας στους εργαζόμενους να διασφαλίσουν ακόμη καλύτερους όρους εργασίας.

Συνεχίζουμε τις πρωτοβουλίες, ώστε η οικονομία να αναπτύσσεται με όρους δικαιοσύνης και η πρόοδος να μεταφράζεται σε ουσιαστικό όφελος για κάθε εργαζόμενο.

Η Ελλάδα θεσπίζει για πρώτη φορά ολοκληρωμένο πλαίσιο για την ασφαλή χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης στα σχολεία.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η τεχνολογία να λειτουργεί ως εργαλείο υποστήριξης της μάθησης και όχι ως υποκατάστατο της προσωπικής προσπάθειας, της κριτικής σκέψης και του ρόλου του εκπαιδευτικού.

Θεσπίζονται αυστηρές δικλείδες προστασίας για τους μαθητές και τη σχολική κοινότητα απέναντι σε φαινόμενα παραπληροφόρησης, αλγοριθμικών στρεβλώσεων, επιβλαβούς περιεχομένου ή καταχρηστικής αξιοποίησης της τεχνολογίας.

Για πρώτη φορά εισάγονται ρητές απαγορεύσεις για πρακτικές, όπως η δημιουργία και διάδοση deepfake περιεχομένου χωρίς συναίνεση και η παραγωγή ψευδών βιβλιογραφικών αναφορών ή ανύπαρκτων πηγών.

Έμφαση δίνεται ιδιαίτερα στην προστασία προσωπικών δεδομένων ανηλίκων, καθώς απαγορεύεται ρητά: η δημιουργία προφίλ μαθητών και εκπαιδευτικών, η επεξεργασία στοιχείων προσωπικότητας ή συμπεριφοράς, αλλά και η εισαγωγή ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων σε συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η προστασία των ανηλίκων και η διασφάλιση ενός παιδαγωγικά υπεύθυνου περιβάλλοντος χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης στη σχολική εκπαίδευση αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα της Κυβέρνησης.

Σήμερα, στις 19:00 ο Πρωθυπουργός θα παραστεί στην ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων κατά την οποία θα απευθυνθεί στο Σώμα ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Αύριο, Παρασκευή 15 Μαΐου ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει ομιλία κατά την έναρξη των εργασιών του 16ου τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας».