«Είναι πράγματι τα κρουαζιερόπλοια εστίες εξάπλωσης ασθενειών;», αναρωτιέται η «USA Today», καθώς – πέρα από την έξαρση χανταϊού στο «MV Hondius», που έχει σημάνει συναγερμό στις υγειονομικές Αρχές – τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) των ΗΠΑ έχουν αναφέρει φέτος ήδη τέσσερις εστίες ιογενών λοιμώξεων σε κρουαζιέρες (δύο E.coli και δύο νοροϊού). Μέχρι αργά χθες έμενε να φανεί εάν στην ίδια κατηγορία θα προστεθεί και το κρουαζιερόπλοιο «Ambition», με περισσότερους από 1.700 επιβάτες (κυρίως βρετανοί και ιρλανδοί υπήκοοι) και μέλη πληρώματος, που από το βράδυ της Τρίτης τέθηκε σε προληπτική καραντίνα στο Μπορντό της Νοτιοδυτικής Γαλλίας, μετά τον θάνατο ενός ηλικιωμένου επιβάτη και την εμφάνιση πολλαπλών κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας.

Σύμφωνα με δήλωση στην «Guardian» της βρετανικής διαχειρίστριας εταιρείας Ambassador Cruise Line, 48 επιβάτες και ένα μέλος του πληρώματος έχουν εμφανίσει συμπτώματα «που συνάδουν με γαστρεντερική πάθηση». Οι υγειονομικές αρχές επιβεβαίωσαν αργότερα ότι η ανάλυση δειγμάτων έδειξε ότι πρόκειται για γαστρεντερίτιδα ιογενούς προέλευσης κι έγινε άρση της απαγόρευσης αποβίβασης για ασυμπτωματικά άτομα. Ενας 92χρονος επιβάτης πέθανε στο κρουαζιερόπλοιο την Κυριακή, χωρίς να έχει αναφέρει συμπτώματα γαστρεντερικής νόσου, όπως αναφέρει η εταιρεία. Η αιτία θανάτου του ωστόσο δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί. Αναμένεται ιατροδικαστική έκθεση.

Το πλοίο «Ambition» αναχώρησε από τα Νησιά Σέτλαντ, στα ανοικτά των ακτών της Σκωτίας, στις 6 Μαΐου, με σταθμούς το Μπέλφαστ, το Λίβερπουλ και τη Βρέστη της Δυτικής Γαλλίας πριν φτάσει στο Μπορντό, με προορισμό την Ισπανία. «Τα στοιχεία του φορέα εκμετάλλευσης του πλοίου έδειξαν αύξηση των κρουσμάτων μετά την επιβίβαση στο Λίβερπουλ», αναφέρει η «Guardian». Σε ανακοίνωση, η Ambassador Cruise Line διαβεβαίωσε ότι «εφαρμόστηκαν αμέσως ενισχυμένα πρωτόκολλα υγιεινής και πρόληψης σε όλο το πλοίο». Σε κάθε περίπτωση, οι γαλλικές Αρχές απορρίπτουν οποιαδήποτε σύνδεση με τον χανταϊό, που προκάλεσε τον θάνατο τριών επιβατών στο κρουαζιερόπλοιο «MV Hondius».

Ο κίνδυνος εξάπλωσης

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων χανταϊού έχει φτάσει τα εννέα – μεταξύ αυτών μια 65χρονη Γαλλίδα, που νοσηλεύεται στην Εντατική σε νοσοκομείο του Παρισιού, και ένας Ισπανός, που είναι σε σταθερή κατάσταση –, ενώ αναφέρθηκαν δύο επιπλέον ύποπτα κρούσματα. Μέχρι στιγμής, όλοι θεωρούνται ότι μολύνθηκαν στο ταξίδι με το «MV Hondius» ή πριν από την επιβίβαση στο πλοίο. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι υπήρχε κάτι ασυνήθιστο σχετικά με το στέλεχος του «ιού των Ανδεων» που έχει εντοπιστεί, τόνισε ο ΠΟΥ, μετά την αβεβαιότητα για το ενδεχόμενο μετάλλαξης που εξέφρασε η γαλλίδα υπουργός Υγείας Στεφανί Ριστ. Η ίδια εμφανίστηκε πάντως χθες καθησυχαστική ως προς τον κίνδυνο εξάπλωσης του χανταϊού, ο δε γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν διαβεβαίωσε ότι η κατάσταση είναι «υπό έλεγχο» στη χώρα, με την κυβέρνηση του Παρισιού να εφαρμόζει «πολύ αυστηρό πρωτόκολλο ιχνηλάτησης κρουσμάτων».

Οι γαλλικές Αρχές έχουν εντοπίσει 22 επαφές, οι οποίες υποβάλλονται σε εξετάσεις και είναι σε καραντίνα σε νοσοκομεία, δήλωσε η Ριστ. Δεκαεπτά άτομα υπό παρακολούθηση στην Ιταλία και την Ισπανία για πιθανή μόλυνση από χανταϊό βρέθηκαν αρνητικά, ανακοίνωσαν χθες τα υπουργεία Υγείας των δύο χωρών, καθώς υγειονομικές Αρχές και κυβερνήσεις σε τέσσερις ηπείρους παρακολουθούσαν να σταματήσουν την εξάπλωσή του ιού. Αν και ο ΠΟΥ προειδοποιεί ότι μπορεί να υπάρξουν περισσότερα κρούσματα, υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος πανδημίας. «Η έξαρση των κρουσμάτων στο “MV Hondius” θύμισε σε αρκετά σημεία τις πρώτες ημέρες της πανδημίας COVID-19», γράφει η «USA Today». «Το 2020, τα κρουαζιερόπλοια έγιναν από τις πρώτες εστίες μεγάλων εξάρσεων», επισημαίνει. Εκτός από το γεγονός ότι οι επιβάτες περνούν μεγάλο χρονικό διάστημα μαζί με άλλους ανθρώπους «από διαφορετικά μέρη και με διαφορετική έκθεση σε παθογόνους παράγοντες», οι χώροι στα πλοία τείνουν επίσης να είναι πιο περιορισμένοι, εξηγεί η δρ Εμιλι Αμπντόλερ, αναπληρώτρια καθηγήτρια στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν και ειδικός στις λοιμώδεις νόσους. Οσο μικρότερη είναι η απόσταση μεταξύ των ταξιδιωτών, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα μετάδοσης ασθενειών μέσω αναπνευστικών σταγονιδίων ή επιφανειών, επισημαίνει. «Αν οι άνθρωποι έκαναν αεροπορικά ταξίδια διάρκειας μιας εβδομάδας», λέει, «φαντάζομαι ότι θα κάναμε την ίδια συζήτηση» και για τις πτήσεις.