Από κοινοβουλευτικού βήματος ο Σωκράτης Φάμελλος είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εκπροσωπεί στη Βουλή το «κοινωνικό, μαζικό, αίτημα» να φύγει η κυβέρνηση. Επανέλαβε δε πως «είναι ευθύνη όλων των δημοκρατικών, αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων» να ενωθούν για να το πετύχουν. Βέβαια, ο ίδιος ακόμη δεν έχει απαντήσει σε ένα άλλο αίτημα, που διατυπώνεται σχεδόν μονότονα από δικούς του συντρόφους: αυτό για σύγκλιση των συριζαϊκών οργάνων προκειμένου να δουν τι θα κάνουν όταν ξεκινήσει ο θερισμός του Τσίπρα.

Χρόνια

Η Αθηνά Λινού βρέθηκε στη Ρεματιά κι εντυπωσιάστηκε απ’ όσα άκουσε. Οπότε, ενημέρωσε τους τηλεθεατές ότι είναι πιθανό να πάει στο τσιπρικό κόμμα. Επειδή «έχει αλλάξει ο Τσίπρας. Μην ξεχνάτε ότι έχουν περάσει 11 χρόνια από τότε που ήταν πρωθυπουργός, ήταν νέος κι εύπλαστος. Αλλαξε κι έμαθε». Χωρίς να θέλω να τη στενοχωρήσω, ο χρόνος που περνάει μπορεί να αλλάζει τους ανθρώπους, αλλά όχι την άποψη που έχουμε γι’ αυτούς – γιατί και οι υπόλοιποι διδαχθήκαμε διάφορα από την πρώτη φορά Αριστερά.

Συμβουλές

Ο πρώην πασόκος υπουργός της ΝΔ που λατρεύουν να μισούν οι πασόκοι έδωσε συμβουλές στο παλιό του κόμμα. Ο Γιώργος Φλωρίδης αποφάνθηκε ότι «ο κόσμος που απευθύνεται το ΠΑΣΟΚ δεν επιθυμεί αυτόν τον τοξικό λόγο» και το προειδοποίησε ότι «αυτά είναι συμπεριφορές κομμάτων του περιθωρίου», μια στάση που του κάνει κακό. Εχει βάση η κριτική του στην αξιωματική αντιπολίτευση. Ωστόσο, όταν συστήνει μετριοπάθεια ένας δεδηλωμένος φαν της πολιτικής τοξικότητας είναι σαν να λέει ο Ακύλας ότι φέρνει την όπερα στη Eurovision.

Ανταγωνισμός

Εκεί που τσακωνόταν με τον Νίκο Ανδρουλάκη – για τη ΔΕΗ, τις τράπεζες, τον πληθωρισμό και άλλα οικονομικά θέματα – ο Κυριάκος Πιερρακάκης είπε «βλέπω τον ανταγωνισμό μεταξύ σας με τον κ. Τσίπρα και ποιος θα γίνει πιο “τοξικός” για τη δεύτερη θέση. Πρώτη φορά βλέπω τόσο μεγάλο πολιτικό ανταγωνισμό για τόσο μικρό πολιτικό έπαθλο». Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης απάντησε «αυτοί που έχετε δίπλα σας χόρευαν τον χορό της χρεοκοπίας και των Ζαππείων». Οντως. Αλλά, μετά και το ΠΑΣΟΚ συνεργάστηκε μαζί τους για τη διάσωση της χώρας.