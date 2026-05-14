Αυξήσεις στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων σε όλη την Ευρώπη προδιαγράφει η συνεχιζόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή και η εκτόξευση του κόστους των καυσίμων αεροσκαφών, σύμφωνα με παράγοντες της αεροπορικής βιομηχανίας.

Κορυφαίοι αξιωματούχοι του κλάδου των αερομεταφορών προειδοποιούν ότι οι επιβάτες θα συνεχίσουν να πληρώνουν ακριβότερα ταξίδια για πολλούς ακόμη μήνες, καθώς το ενεργειακό κόστος παραμένει σε υψηλά επίπεδα.

Ο γενικός διευθυντής της International Air Transport Association (ΙΑΤΑ), Γουίλι Γουόλς, δήλωσε στο BBC ότι οι υψηλότερες τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων είναι πλέον «αναπόφευκτες», καθώς οι αερομεταφορείς δεν μπορούν να απορροφήσουν επ’ αόριστον το αυξημένο κόστος καυσίμων.

«Δεν υπάρχει τρόπος οι αεροπορικές εταιρείες να συνεχίσουν να απορροφούν το επιπλέον κόστος που αντιμετωπίζουν», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως εξήγησε, κάποιες εταιρείες προσφέρουν προσωρινές εκπτώσεις για να ενισχύσουν τη ζήτηση, «όμως με την πάροδο του χρόνου είναι αναπόφευκτο οι υψηλές τιμές του πετρελαίου να αποτυπωθούν σε ακριβότερα εισιτήρια».

Ανησυχίες για περικοπές πτήσεων και ελλείψεις καυσίμων

Η κρίση έχει ενταθεί μετά τα προβλήματα στη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, κομβικό σημείο για τη μεταφορά πετρελαίου και καυσίμων παγκοσμίως. Η Ευρώπη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εισαγωγές καυσίμων από τη Μέση Ανατολή, γεγονός που αυξάνει τους φόβους για πιθανές ελλείψεις το καλοκαίρι.

Ο Γουίλι Γουόλς σημείωσε ότι το βασικό πρόβλημα για τη βρετανική αγορά είναι ο χρόνος, καθώς τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο η ζήτηση καυσίμων αυξάνεται περίπου κατά 25% σε σχέση με την άνοιξη.

Acting to protect your travel rights and support aviation. We issued new guidance to ensure the transport sector remains stable amid the Middle East crisis. Our priority is keeping you moving and ensuring airlines follow clear, fair rules ↓ pic.twitter.com/A9AkPu7vQO — European Commission (@EU_Commission) May 8, 2026

«Η ανησυχία είναι ότι αν δεν βρεθούν εγκαίρως επαρκείς εναλλακτικές προμήθειες, μπορεί να υπάρξουν ελλείψεις στην κορύφωση της καλοκαιρινής περιόδου», δήλωσε στο BBC, διευκρινίζοντας πάντως ότι «δεν υπάρχει λόγος πανικού» και ότι μπορούν να αποφευχθούν μαζικές ακυρώσεις πτήσεων.

Την ίδια στιγμή, ο γενικός διευθυντής Ασίας-Ειρηνικού και Μέσης Ανατολής του Παγκόσμιου Συμβουλίου Αεροδρομίων (ACI), Στέφανο Μπαρόντσι, προειδοποίησε σε συνέντευξή του στο Bloomberg ότι οι υψηλές τιμές απειλούν να μειώσουν τη ζήτηση και να οδηγήσουν τις αεροπορικές εταιρείες σε περικοπές δρομολογίων.

«Η τιμή είναι η πραγματική ανησυχία για τα αεροδρόμια, γιατί επηρεάζει άμεσα το κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το πρόβλημα δεν είναι τόσο η μεταφορά καυσίμων όσο το συνολικό κόστος τους.

Η εκτόξευση των τιμών καυσίμων πιέζει τον κλάδο

Η αεροπορική βιομηχανία έχει δεχθεί ισχυρό πλήγμα από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και των καυσίμων αεροσκαφών. Σύμφωνα με στοιχεία της ACI, η κηροζίνη ξεπέρασε τα 200 δολάρια το βαρέλι τον Απρίλιο, πριν υποχωρήσει περίπου στα 150 δολάρια αυτόν τον μήνα.

Η κατάσταση έχει ήδη οδηγήσει αρκετές αεροπορικές εταιρείες στην ακύρωση λιγότερο κερδοφόρων πτήσεων, ενώ η παγκόσμια επιβατική κίνηση παραμένει σημαντικά χαμηλότερη από τα φυσιολογικά επίπεδα.

Ο Μπαρόντσι εμφανίστηκε «συγκρατημένα αισιόδοξος» για την πορεία της αγοράς έως το τέλος του έτους, υπογραμμίζοντας ότι η ανάκαμψη θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την εξέλιξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Παρέμβαση της Κομισιόν για τις χρεώσεις καυσίμων

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Κομισιόν παρενέβη την περασμένη εβδομάδα, ξεκαθαρίζοντας ότι οι αεροπορικές εταιρείες δεν μπορούν να επιβάλουν επιπλέον χρεώσεις καυσίμων μετά την αγορά του εισιτηρίου.

Σε οδηγία που δημοσιεύθηκε στις 8 Μαΐου, η Κομισιόν τόνισε ότι «οποιαδήποτε αναδρομική αλλαγή στην τελική τιμή του αεροπορικού εισιτηρίου αποκλείεται», υπενθυμίζοντας πως οι κανόνες της ΕΕ απαιτούν πλήρη διαφάνεια στο τελικό κόστος που πληρώνει ο επιβάτης.