Η πρωθυπουργός της Λετονίας Εβίκα Σιλίνια ανακοίνωσε την παραίτησή της, μετά την απώλεια της στήριξης βασικού εταίρου του κυβερνητικού συνασπισμού. Η απόφαση αυτή ήρθε αφότου η Σιλίνια ώθησε σε αποχώρηση τον υπουργό Άμυνας, ο οποίος θεωρήθηκε υπεύθυνος για την αποτυχία αποτροπής της πρόσφατης εισόδου ουκρανικών drones στο λετονικό έδαφος.

Η παραίτηση της πρωθυπουργού προκαλεί την κατάρρευση του κυβερνητικού συνασπισμού, λίγους μόλις μήνες πριν από τις εκλογές που έχουν προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο.

«Παραιτούμαι αλλά δεν εγκαταλείπω», δήλωσε τηλεοπτικά η Σιλίνια, υπογραμμίζοντας ότι «το σημαντικότερο για εμένα είναι η ευημερία των Λετονών και η ασφάλεια της χώρας μας». Τόνισε ακόμη πως «ο βίαιος πόλεμος που έχει εξαπολύσει η Ρωσία στην Ουκρανία έχει μεταβάλει την κατάσταση ασφαλείας σε όλη την Ευρώπη».

Šodien esmu pieņēmusi smagu, bet godīgu lēmumu – atkāpties no Ministru prezidentes amata. Mana prioritāte tagad un vienmēr ir bijusi Latvijas cilvēku labklājība un drošība. Partijas un koalīcijas mainās, bet Latvija paliek. Un mana atbildība sabiedrības priekšā ir pāri visam.… — Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) May 14, 2026

Ο πρόεδρος της Λετονίας Έντγκαρς Ρινκέβιτς, ο οποίος σύμφωνα με το Σύνταγμα ορίζει τον επικεφαλής της κυβέρνησης, θα συναντηθεί αύριο με όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα.

Η Σιλίνια, προερχόμενη από το κεντροδεξιό κόμμα Νέα Ενότητα, έχασε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία όταν το αριστερό κόμμα των Προοδευτικών απέσυρε τη στήριξή του. Χωρίς τους εννέα βουλευτές των Προοδευτικών, η κυβέρνηση περιορίστηκε σε 41 έδρες από τις 100, έναντι 47 της αντιπολίτευσης.

Η αποπομπή του υπουργού Άμυνας

Η κρίση ξέσπασε μετά την αποπομπή του υπουργού Άμυνας Αντρις Σπρουντς, μέλους των Προοδευτικών, λόγω της διαχείρισης των περιστατικών εισόδου ουκρανικών drones στη Λετονία από τη Ρωσία. Το κόμμα του κατηγόρησε την πρωθυπουργό ότι τον χρησιμοποίησε ως εξιλαστήριο θύμα, ενώ ο ίδιος υπέβαλε την παραίτησή του τη Δευτέρα.

Η Σιλίνια πρότεινε στη συνέχεια τον διορισμό στρατιωτικού ως διαδόχου του, πρόταση που απορρίφθηκε από τους Προοδευτικούς, επιτείνοντας την πολιτική ένταση.

Τα περιστατικά με τα ουκρανικά drones

Αρκετά ρωσικά ή ουκρανικά drones έχουν συντριβεί στη Λετονία, την Εσθονία και τη Λιθουανία, χώρες της Βαλτικής που συνορεύουν με τη Ρωσία ή τη Λευκορωσία. Τα περιστατικά ξεκίνησαν μετά τη ρωσική εισβολή μεγάλης κλίμακας στην Ουκρανία το 2022.

Στις 7 Μαΐου, δύο ουκρανικά drones διέσχισαν τα ρωσικά σύνορα και συνετρίβησαν στη Λετονία, πιθανόν λόγω παρεμβολών από τη ρωσική αντιαεροπορική άμυνα. Το ένα εξ αυτών προκάλεσε πυρκαγιά σε εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου στο Ρέζεκνε, η οποία τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο.

Ένα ακόμη ουκρανικό drone είχε συντριβεί στη Λετονία στις 25 Μαρτίου. Αν και τα περιστατικά δεν προκάλεσαν θύματα ή σοβαρές ζημιές, ανέδειξαν τις αδυναμίες της λετονικής αντιαεροπορικής άμυνας.

Στήριξη από την Ουκρανία

Μετά από συνάντηση στο Βουκουρέστι με τον πρόεδρο της Λετονίας, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι θα αποστείλει ειδικούς στη Λετονία για να συμβάλουν στην ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας.

«Θα στείλουμε τους εμπειρογνώμονές μας στη Λετονία για να ανταλλάξουν εμπειρίες και να παράσχουν άμεση βοήθεια στην προστασία του εναέριου χώρου», δήλωσε ο Ζελένσκι. Πρόσθεσε ότι σχεδιάζεται «Συμφωνία για Drone» με στόχο την οικοδόμηση ενός πολυεπίπεδου συστήματος άμυνας.

Τέλος, ο Ρινκέβιτς επιβεβαίωσε την «ανάμιξη Ουκρανών ειδικών και εξοπλισμού στον εκσυγχρονισμό των δυνατοτήτων της λετονικής αντιαεροπορικής άμυνας» και τόνισε πως θα προετοιμαστεί μια μακροπρόθεσμη συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της άμυνας.