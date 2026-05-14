Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (14/5) στα Καλουδιανά Χανίων, απέναντι από το δημοτικό σχολείο της περιοχής, κινητοποιώντας τις αρμόδιες Αρχές.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, λεωφορείο συγκρούστηκε μετωπικά με ΙΧ, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός ατόμου.

Στο σημείο έφτασαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής, για τον απεγκλωβισμό του οδηγού του ΙΧ. Ο άνδρας είχε τις αισθήσεις του και παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Κισάμου, προκειμένου να μεταφερθεί στα Χανιά για ιατρική φροντίδα.

Οι Αρχές ερευνούν τα αίτια του ατυχήματος.