Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της το πρωί της Πέμπτης (14/5) στα Άνω Πατήσια, όταν παρασύρθηκε από φορτηγό. Το τροχαίο δυστύχημα έγινε στις 10:00, στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Ορφανίδου, όταν η γυναίκα προσπάθησε να διασχίσει τον δρόμο.Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπάρχει διάβαση, η οποία βρίσκεται λίγα μέτρα πιο κάτω. Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει πώς συνέβη το δυστύχημα.
Όπως λέει, η γυναίκα ήταν κάτοικος της περιοχής. Όταν διέσχιζε τον δρόμο, το φανάρι ήταν κόκκινο, όμως λίγο αργότερα άναψε πράσινο και τα οχήματα ξεκίνησαν, μαζί και το φορτηγό. Λόγω του ύψους του οχήματος, καθώς η ηλικιωμένη ήταν χαμηλού αναστήματος, πιθανότατα βρέθηκε στο τυφλό σημείο του, με αποτέλεσμα ο οδηγός να μην τη δει και να την παρασύρει.
«Πήγε να διασχίσει τον δρόμο. Το φανάρι ήταν κόκκινο όταν περνούσε. Άναψε πράσινο, ξεκίνησαν τα αυτοκίνητα και μαζί τους το φορτηγό. Λόγω ύψους, επειδή ήταν 1,47, πιθανότατα βρέθηκε στο τυφλό σημείο του φορτηγού, δεν την είδε και την παρέσυρε. Το φορτηγό σταμάτησε λίγο πιο κάτω. Μόλις άκουσα τον θόρυβο και κατάλαβα τι είχε συμβεί, πήρα σεντόνια από το μαγαζί και έτρεξα να τη σκεπάσω, γιατί δυστυχώς ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση… Ήταν νεκρή ήδη», περιγράφει.
«Ήταν πολύ καλή κυριούλα. Ήταν της γειτονιάς, όλοι την ήξεραν. Πήγαινε σιγά σιγά με το αγαπημένο της σκυλάκι. Οι δικοί της έχουν ειδοποιηθεί», προσθέτει ο ίδιος.