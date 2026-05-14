Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της το πρωί της Πέμπτης (14/5) στα Άνω Πατήσια, όταν παρασύρθηκε από φορτηγό. Το τροχαίο δυστύχημα έγινε στις 10:00, στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Ορφανίδου, όταν η γυναίκα προσπάθησε να διασχίσει τον δρόμο.Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπάρχει διάβαση, η οποία βρίσκεται λίγα μέτρα πιο κάτω. Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει πώς συνέβη το δυστύχημα.

Όπως λέει, η γυναίκα ήταν κάτοικος της περιοχής. Όταν διέσχιζε τον δρόμο, το φανάρι ήταν κόκκινο, όμως λίγο αργότερα άναψε πράσινο και τα οχήματα ξεκίνησαν, μαζί και το φορτηγό. Λόγω του ύψους του οχήματος, καθώς η ηλικιωμένη ήταν χαμηλού αναστήματος, πιθανότατα βρέθηκε στο τυφλό σημείο του, με αποτέλεσμα ο οδηγός να μην τη δει και να την παρασύρει.