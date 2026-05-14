Αγροτικό όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες λίγο μετά τη 1:00 το μεσημέρι της Πέμπτης (14/5/26) στην οδό Αθηνών, στο ύψος της Ψυχάρη στη Λαμία. Εκείνη την ώρα επικρατούσε αυξημένη κυκλοφορία στην περιοχή, ενώ η φωτιά προκάλεσε αναστάτωση σε διερχόμενους οδηγούς και πεζούς.

Σύμφωνα το Lamiareport.gr. μεταξύ των διερχομένων και περιπολικό της αστυνομίας που σταμάτησε με πυροσβεστήρα για να συνδράμει, ενώ κλήθηκε και η πυροσβεστική που απέκλεισε την οποιαδήποτε μετάδοση της φωτιάς σε παρακείμενες επιχειρήσεις ή παρκαρισμένα οχήματα.

Για την ασφαλή και πλήρη κατάσβεση, η αστυνομία προχώρησε σε εκτροπή της κυκλοφορίας στο ρεύμα ανόδου προς Λαμία. Μέσα σε λίγα λεπτά το όχημα που πήρε φωτιά βγήκε στην άκρη προκειμένου να ξαναδοθεί σε κυκλοφορία το σύνολο της οδού.