Μουσικά Σχολεία και εξετάσεις εισαγωγής: Αντίστροφη μέτρηση για την επιλογή των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη των Μουσικών Γυμνασίων για το σχολικό έτος 2026-2027. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας, οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν από τις 16 έως τις 19 Ιουνίου.

Η διαδικασία ξεκινά την Τρίτη 16 Ιουνίου, στις 10:00 το πρωί, με τη γραπτή εξέταση των υποψηφίων, η οποία περιλαμβάνει ακρόαση ηχητικού υλικού στην ενότητα «Διάκριση ηχοχρωμάτων (CD)». Μετά την ολοκλήρωση της γραπτής δοκιμασίας, θα ακολουθήσει την ίδια ημέρα η ατομική προφορική εξέταση από την αρμόδια επιτροπή.

Οι ενότητες της προφορικής εξέτασης περιλαμβάνουν την αντίληψη των ρυθμών, την ακουστική ικανότητα και τη φωνητική ικανότητα. Ανάλογα με τον αριθμό των αιτήσεων, η διαδικασία μπορεί να συνεχιστεί έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026.

Οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν μαζί τους έγγραφο ταυτοπροσωπίας και τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης καθ’ όλη τη διάρκεια των εξετάσεων. Όσοι δεν προσκομίσουν το απαιτούμενο έγγραφο αποκλείονται από τη συμμετοχή, με σχετική καταγραφή στο πρακτικό των αποτελεσμάτων.

Οι Διευθυντές και Διευθύντριες των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ενημερώνουν με κάθε πρόσφορο τρόπο τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών της ΣΤ΄ Δημοτικού για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Μουσικά Σχολεία της περιοχής τους.

