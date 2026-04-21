Δεκατρείς νεκροί και περισσότεροι από 40 τραυματίες είναι ο απολογισμός της φονικής πυρκαγιάς που ξέσπασε σε αποθήκη πυροτεχνημάτων στη νότια Ινδία, σύμφωνα με ινδικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται πληροφορίες από την τοπική αστυνομία. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Τρισούρ του κρατιδίου Κεράλα, κατά τη διάρκεια προετοιμασιών για ινδουιστικό φεστιβάλ.

Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς αρκετοί από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο πρωθυπουργός της χώρας, Ναρέντρα Μόντι, εξέφρασε τη «θλίψη» του για την απώλεια ανθρώπινων ζωών και τα «ειλικρινή συλλυπητήρια» του στις οικογένειες των θυμάτων.

Μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, πυρκαγιά σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στο γειτονικό κρατίδιο Ταμίλ Ναντού είχε προκαλέσει τον θάνατο 20 ανθρώπων, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά τους κινδύνους που συνδέονται με τη βιομηχανία αυτή.

Τα πυροτεχνήματα παραμένουν εξαιρετικά δημοφιλή στην Ινδία, χρησιμοποιούμενα ευρέως σε φεστιβάλ και κοινωνικές εκδηλώσεις. Ωστόσο, πολλές μικρές μονάδες παραγωγής λειτουργούν χωρίς τις απαραίτητες άδειες και χωρίς να τηρούνται βασικοί κανόνες ασφαλείας, γεγονός που οδηγεί συχνά σε φονικές εκρήξεις και τραγικά δυστυχήματα