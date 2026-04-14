Μια ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε σήμερα ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό στο κρατίδιο Τσατίσγκαρ της κεντρικής Ινδίας, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον δέκα ανθρώπων και τον τραυματισμό περίπου σαράντα ακόμη, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε λέβητα εργοστασίου της Vedanta Limited, θυγατρικής της εισηγμένης στο χρηματιστήριο του Λονδίνου Vedanta Resources. Ο υπουργός Βιομηχανίας της κρατιδιακής κυβέρνησης, Λακάν Λαλ Ντεγουανγκάν, δήλωσε ότι η κατάσταση είκοσι τεσσάρων τραυματιών χαρακτηρίζεται κρίσιμη.

Ο πρωθυπουργός του κρατιδίου, Βίσνου Ντέο Σάι, ανακοίνωσε ότι θα διεξαχθεί «αμερόληπτη έρευνα» προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες και να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι του δυστυχήματος.

Τη βαθιά του θλίψη για την τραγωδία εξέφρασε ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι, ο οποίος ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ: «Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου σε όσους έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα».

