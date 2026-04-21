Το Πεκίνο εντείνει τις διπλωματικές του πρωτοβουλίες, επιδιώκοντας να ενισχύσει τον ρόλο του ως διαμεσολαβητή στην κρίση που εμπλέκει τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και το Ιράν. Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Ζινπίνγκ απηύθυνε έκκληση για άμεση και συνολική κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή και την περιοχή του Κόλπου, υπογραμμίζοντας ότι η απρόσκοπτη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ «εξυπηρετεί το κοινό συμφέρον των χωρών της περιοχής και της διεθνούς κοινότητας», σύμφωνα με το πρακτορείο Xinhua.

Οι δηλώσεις του Σι Ζινπίνγκ αναδεικνύουν τη στρατηγική του Πεκίνου να ενισχύσει τη θέση του ως ουδέτερου διαμεσολαβητή, σε μια περίοδο όπου οι σχέσεις της Κίνας με την Τεχεράνη και η ενεργειακή της εξάρτηση δοκιμάζονται από τις εξελίξεις στην περιοχή. Παράλληλα, το Πεκίνο επιχειρεί να διατηρήσει ισορροπίες με τα κράτη του Κόλπου, τα οποία έχουν επίσης επηρεαστεί από τις εντάσεις με το Ιράν.

Διπλωματικές επαφές με τα κράτη του Κόλπου

Την περασμένη εβδομάδα, ο Σι Ζινπίνγκ συναντήθηκε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Σεΐχη Χαλίντ μπιν Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν. Ο Κινέζος πρόεδρος τόνισε τη σημασία της ενίσχυσης των σχέσεων με τα κράτη του Κόλπου και της δημιουργίας μιας «βιώσιμης αρχιτεκτονικής ασφάλειας» στην περιοχή.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη υπεράσπισης του «διεθνούς δικαίου» και της αποτροπής επιστροφής σε έναν κόσμο «νόμου της ζούγκλας», επισημαίνοντας τον ρόλο της συνεργασίας για τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή.

Η ένταση στα Στενά του Ορμούζ και οι παγκόσμιες επιπτώσεις

Η κατάπαυση του πυρός που βρίσκεται σε ισχύ αναμένεται να λήξει στις 22 Απριλίου 2026, ενώ παραμένει αβέβαιο αν θα υπάρξει νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ισλαμαμπάντ. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει αποστείλει αντιπροσωπεία, ωστόσο η Τεχεράνη δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει τη συμμετοχή της.

Σύμφωνα με αναφορές, το Ιράν έχει αυξήσει τον έλεγχο στη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, επιβάλλοντας όρους και χρεώσεις για ασφαλή διέλευση πλοίων. Από την πλευρά τους, οι ΗΠΑ ενίσχυσαν τη ναυτική παρουσία τους, εμποδίζοντας ιρανικά εμπορικά και πετρελαιοφόρα πλοία, με αναφορές για κατασχέσεις και επιστροφές.

Η αυξημένη ένταση στα Στενά του Ορμούζ έχει προκαλέσει αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία, οδηγώντας σε άνοδο των τιμών του πετρελαίου και σε διαταραχές στην τροφοδοσία ενέργειας και βασικών αγαθών, όπως τα τρόφιμα. Οι εξελίξεις αυτές εντείνουν την ανησυχία για τη σταθερότητα της διεθνούς αγοράς και την ενεργειακή ασφάλεια.