Σημαντικές ανάσες σε χιλιάδες οφειλέτες αναμένεται να προσφέρει η νέα διάταξη του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία προβλέπει την αύξηση του ακατάσχετου ορίου των τραπεζικών λογαριασμών για χρέη προς το Δημόσιο και τις τράπεζες.

Η σχετική ρύθμιση θα ενταχθεί στο νομοσχέδιο για την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου, το οποίο προγραμματίζεται να ψηφιστεί εντός του Ιουνίου.

Το ακατάσχετο όριο αυξάνεται κατά 28%, καθώς διαμορφώνεται πλέον στα 1.600 ευρώ από τα 1.250 ευρώ που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Την αλλαγή αυτή ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή.

Όπως τόνισε ο υπουργός, η αύξηση αυτή υπερβαίνει τον σωρευτικό πληθωρισμό της τελευταίας περιόδου και αποτελεί μια πράξη δικαιοσύνης που ανταποκρίνεται στις σημερινές οικονομικές ανάγκες των πολιτών, αφήνοντας πίσω τα παλαιότερα όρια οικονομικής ασφυξίας.

Παράλληλα, το νέο πλαίσιο φέρνει μια ακόμη κρίσιμη αλλαγή για τους δεσμευμένους λογαριασμούς.

Για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα άρσης της δέσμευσης σε όσους πολίτες καταβάλουν το 25% της βασικής τους οφειλής και προχωρήσουν σε ρύθμιση του υπόλοιπου ποσού, επιβραβεύοντας έτσι έμπρακτα τη συνέπεια.

Τέλος, το νομοσχέδιο ενισχύει τον εξωδικαστικό μηχανισμό, μειώνοντας το κατώφλι ένταξης στις 5.000 ευρώ από τις 10.000 ευρώ, γεγονός που ανοίγει την πόρτα σε περίπου ένα εκατομμύριο επιπλέον φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις.

Παρέχεται επίσης η δυνατότητα ρύθμισης παλαιών ληξιπρόθεσμων χρεών σε έως και 72 δόσεις, ενώ ο μηχανισμός μετατρέπεται σε εργαλείο προστασίας της πρώτης κατοικίας για τους ευάλωτους πολίτες, μέσω και της ενεργοποίησης του φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων.