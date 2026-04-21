Η TUI Cruises ανακοίνωσε ότι τα δρομολόγια του Μαΐου θα πραγματοποιηθούν κανονικά, καθώς τα κρουαζιερόπλοια Mein Schiff 4 και Mein Schiff 5 απέπλευσαν με ασφάλεια από τον Περσικό Κόλπο.

Τα κρουαζιερόπλοια που είχαν παραμείνει εγκλωβισμένα λόγω του πολέμου στο Ιράν και του προσωρινού κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ έχουν πλέον αποπλεύσει από τα βασικά λιμάνια της περιοχής του Αραβικού Κόλπου.

Την Παρασκευή, το επιβατηγό πλοίο Celestyal Discovery με σημαία Μάλτας αναχώρησε από το Ντουμπάι, αποτελώντας το «πρώτο κρουαζιερόπλοιο που διέπλευσε τα Στενά» μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Σε ανακοίνωσή της, η Celestyal Cruises ανέφερε επίσης ότι το πλοίο Celestyal Journey απέπλευσε από την πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα, επιβεβαιώνοντας τη «επιτυχή και ασφαλή διέλευση και των δύο πλοίων της» από τα στενά.

«Μετά την επιτυχή τους διέλευση, τα Celestyal Discovery και Celestyal Journey κατευθύνονται πλέον προς τη Μεσόγειο, όπου θα ξεκινήσουν την καλοκαιρινή σεζόν όπως είχε προγραμματιστεί», ανέφερε η εταιρεία. Η Celestyal πρόσθεσε πως «όλα τα επόμενα δρομολόγια που βρίσκονται ήδη προς πώληση θα πραγματοποιηθούν κανονικά», παρέχοντας στους επιβάτες και συνεργάτες της σιγουριά και συνέπεια κατά τη μετάβαση στη μεσογειακή περίοδο δραστηριότητας.

Η MSC Cruises επιβεβαίωσε επίσης ότι το πλοίο MSC Euribia αναχώρησε από το Ντουμπάι, έχοντας ολοκληρώσει με ασφάλεια τη διέλευση των Στενών του Ορμούζ. «Η διέλευση πραγματοποιήθηκε σε στενό συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές», ανέφερε η εταιρεία. Το MSC Euribia κατευθύνεται προς τη Βόρεια Ευρώπη και θα αποπλεύσει από το Κίελο της Γερμανίας στις 16 Μαΐου και από την Κοπεγχάγη της Δανίας στις 17 Μαΐου, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί.

Τα πλοία της TUI Cruises καθ’ οδόν προς τη Μεσόγειο Σε ανακοίνωση της Κυριακής, η TUI Cruises επιβεβαίωσε ότι τα πλοία Mein Schiff 4 και Mein Schiff 5 «κατευθύνονται προς τη Μεσόγειο» μετά την ασφαλή αναχώρησή τους από το Ντουμπάι και τη Ντόχα αντίστοιχα. «Και τα δύο πλοία έχουν θέσει πορεία προς το Κέιπ Τάουν και στη συνέχεια θα επιστρέψουν στα κανονικά τους δρομολόγια», ανέφερε η εταιρεία. Με τα πλοία να επανατοποθετούνται, τα αρχικά ακυρωμένα ταξίδια του Mein Schiff 4 από την Τεργέστη στις 17 Μαΐου και του Mein Schiff 5 από το Ηράκλειο στις 15 Μαΐου θα πραγματοποιηθούν πλέον κανονικά.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της TUI Cruises, Wybcke Meier, δήλωσε: «Οι τελευταίες εβδομάδες μας έφεραν αντιμέτωπους με εξαιρετικές προκλήσεις. Θα ήθελα να εκφράσω τις ιδιαίτερες ευχαριστίες μου στους καπετάνιους, τα πληρώματα και όλες τις ομάδες εν πλω και στην ξηρά, που συνέβαλαν με επαγγελματισμό, προσοχή και αφοσίωση στην υπέρβαση αυτής της κατάστασης». Πρόσθεσε ακόμη: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που μπορούμε να επιστρέψουμε γρήγορα στις τακτικές μας δραστηριότητες και να διαθέσουμε εκ νέου ολόκληρο τον στόλο μας όπως είχε προγραμματιστεί.

Το γεγονός ότι μπορούμε να προσφέρουμε στους επιβάτες μας τα ακυρωμένα ταξίδια αποτελεί απόδειξη της αλληλεγγύης και της αποτελεσματικότητας της TUI Cruises». Τα πληρώματα της TUI σε Κέιπ Τάουν και Μάλτα θα επανενωθούν με τα πλοία, τα οποία προετοιμάζονται για την επανεκκίνηση των τακτικών δρομολογίων, ώστε να υποδεχθούν τους πρώτους επιβάτες σε Τεργέστη και Ηράκλειο, όπως είχε αρχικά προβλεφθεί.