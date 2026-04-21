Ξεκίνησε στο Ελ Σαλβαδόρ η μαζική δίκη 486 υπόπτων μελών της συμμορίας MS-13, σύμφωνα με ανακοίνωση της Εισαγγελίας της χώρας.

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν συλλογικά κατηγορίες για περισσότερα από 47.000 εγκλήματα, μεταξύ των οποίων δολοφονίες, εκβιασμούς, καθώς και διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, που φέρονται να διαπράχθηκαν την περίοδο 2012-2022.

Ανησυχίες από τον ΟΗΕ για τα δικαιώματα υπεράσπισης

Ειδικοί του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών έχουν επικρίνει την πρακτική των μαζικών δικών, επισημαίνοντας ότι «υπονομεύουν το δικαίωμα υπεράσπισης και το τεκμήριο αθωότητας των κρατουμένων».

Ωστόσο, η Εισαγγελία υποστηρίζει ότι διαθέτει «αδιάσειστα» στοιχεία, τα οποία θα επιτρέψουν την επιβολή «των ανώτατων ποινών» σε όσους κριθούν ένοχοι.

Η «πόλεμος κατά των συμμοριών» και το καθεστώς έκτακτης ανάγκης

Μεταξύ των κατηγορουμένων περιλαμβάνονται άτομα που φέρονται να συμμετείχαν στο κύμα βίας του Μαρτίου 2022, όταν 87 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο, γεγονός που οδήγησε τον πρόεδρο Ναγίμπ Μπουκέλε να κηρύξει «πόλεμο κατά των συμμοριών».

Η Εισαγγελία δεν διευκρίνισε τη διάρκεια της δίκης, αλλά ανέφερε ότι 413 ύποπτοι βρίσκονται ήδη υπό κράτηση, ενώ έχουν εκδοθεί εντάλματα σύλληψης για 73 ακόμη, οι οποίοι δικάζονται ερήμην.

Το επίμαχο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, που τέθηκε σε ισχύ τον Μάρτιο του 2022, επέκτεινε τις εξουσίες των αρχών για συλλήψεις υπόπτων για συμμετοχή ή υποστήριξη συμμοριών και ανέστειλε ορισμένα συνταγματικά δικαιώματα.

Έκτοτε, δεκάδες χιλιάδες ύποπτοι έχουν συλληφθεί, ωστόσο οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν αυθαίρετες κρατήσεις.

Αντιδράσεις και υποστήριξη στην πολιτική Μπουκέλε

Υποστηρικτές της αυστηρής πολιτικής του προέδρου Μπουκέλε υποστηρίζουν ότι έχει καταστήσει το Ελ Σαλβαδόρ ασφαλέστερη χώρα. Παράλληλα, εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ προειδοποιούν ότι η κυβέρνηση «δεν μπορεί να καταπατά τα δικαιώματα δίκαιης δίκης στο όνομα της δημόσιας ασφάλειας».

Η δράση και η προέλευση της MS-13

Η συμμορία MS-13 είναι διακρατική εγκληματική οργάνωση, η οποία χαρακτηρίστηκε ως τρομοκρατική από τις Ηνωμένες Πολιτείες το προηγούμενο έτος.

Ιδρύθηκε στο Λος Άντζελες τη δεκαετία του 1980 από μετανάστες που είχαν διαφύγει από τον εμφύλιο πόλεμο του Ελ Σαλβαδόρ, αλλά σήμερα η παρουσία της είναι ισχυρότερη στην Κεντρική Αμερική.

Οι κατηγορίες και οι συνέπειες για τη χώρα

Η Εισαγγελία ανέφερε ότι «επί χρόνια, η οργάνωση αυτή λειτουργούσε συστηματικά, σπέρνοντας φόβο και θλίψη στις οικογένειες του Ελ Σαλβαδόρ».

Οι κατηγορίες κατά των 486 υπόπτων περιλαμβάνουν επίσης γυναικοκτονίες και εξαφανίσεις, με τις αρχές να υπογραμμίζουν ότι τα εγκλήματα αυτά επηρέασαν βαθιά την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Επιπλέον, οι κατηγορούμενοι φέρονται να αντιμετωπίζουν κατηγορίες για «εξέγερση με στόχο τη διατήρηση εδαφικού ελέγχου και τη δημιουργία παράλληλου κράτους», σύμφωνα με την Εισαγγελία.