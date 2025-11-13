Βενεζουελάνοι μετανάστες που μεταφέρθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε φυλακή υψίστης ασφαλείας στο Ελ Σαλβαδόρ καταγγέλλουν βασανιστήρια, σεξουαλική βία και άλλες μορφές κακοποίησης, σύμφωνα με νέα έκθεση οργανώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η έκθεση, με τίτλο «Φτάσατε στην Κόλαση», δόθηκε στη δημοσιότητα από τη Human Rights Watch (HRW) και τη ΜΚΟ Cristosal της Κεντρικής Αμερικής. Οι δύο οργανώσεις τεκμηριώνουν σοβαρές παραβιάσεις που φέρεται να διαπράχθηκαν εις βάρος 252 Βενεζουελάνων, οι οποίοι μεταφέρθηκαν τον Μάρτιο και στις αρχές Απριλίου στη φυλακή υψίστης ασφαλείας Cecot.

Το συγκεκριμένο κέντρο, γνωστό ως Κέντρο Εγκλεισμού Υπόπτων για Τρομοκρατία, ανεγέρθηκε από τον πρόεδρο Ναγίμπ Μπουκέλε για τη φυλάκιση μελών εγκληματικών συμμοριών. Οι κρατούμενοι κατηγορήθηκαν χωρίς αποδείξεις ότι ανήκουν στη συμμορία Tren de Aragua, την οποία η Ουάσινγκτον έχει χαρακτηρίσει «τρομοκρατική οργάνωση».

Η μεταφορά τους στο Cecot, σύμφωνα με την έκθεση, πραγματοποιήθηκε βάσει συμφωνίας ανάμεσα στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον Μπουκέλε, που περιλάμβανε χρηματοδότηση εκατομμυρίων δολαρίων. Οι Βενεζουελάνοι επαναπατρίστηκαν τελικά τον Ιούλιο, στο πλαίσιο ανταλλαγής κρατουμένων μεταξύ Ουάσιγκτον και Καράκας, η οποία οδήγησε και στην απελευθέρωση δέκα Αμερικανών υπηκόων και περίπου 80 πολιτικών κρατουμένων.

Συστηματική βία και απάνθρωπες συνθήκες

Η HRW πήρε συνεντεύξεις από 40 κρατούμενους και 150 άτομα που σχετίζονται με την υπόθεση, μεταξύ αυτών συγγενείς και δικηγόρους. Η οργάνωση υποστηρίζει ότι η βία δεν ήταν μεμονωμένα περιστατικά αλλά συστηματική πρακτική.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι κρατούμενοι κρατούνταν σε απομόνωση, σε ανθυγιεινές συνθήκες, υφίσταντο στέρηση τροφής και καθημερινούς ξυλοδαρμούς. Τρεις από αυτούς κατήγγειλαν ότι υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση, ακόμα και από σωφρονιστικούς υπαλλήλους.

Σιωπή κυβερνήσεων και διεθνείς ευθύνες

Κατά τη διάρκεια της κράτησης, η HRW και η Cristosal ζήτησαν επίσημες πληροφορίες από τις κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του Ελ Σαλβαδόρ, χωρίς να λάβουν απάντηση. Η στάση αυτή, σύμφωνα με την έκθεση, συνιστά έγκλημα «αναγκαστικής εξαφάνισης» κατά το διεθνές δίκαιο.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι περίπου οι μισοί κρατούμενοι δεν είχαν καμία ποινική καταδίκη, ενώ μόνο το 3% είχε καταδικαστεί στις ΗΠΑ για βίαιο έγκλημα. Επιπλέον, τουλάχιστον 62 Βενεζουελάνοι απελάθηκαν ενώ οι αιτήσεις ασύλου τους βρίσκονταν ακόμη υπό εξέταση.

Καταστολή και περιορισμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Η Cristosal ανακοίνωσε ότι αναγκάστηκε να κλείσει τα γραφεία της στο Ελ Σαλβαδόρ τον Ιούλιο, καταγγέλλοντας «κλιμακούμενη καταστολή» εις βάρος υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την κυβέρνηση Μπουκέλε. Οι οργανώσεις καλούν τη διεθνή κοινότητα να διερευνήσει τις καταγγελίες και να διασφαλίσει την προστασία των θυμάτων.