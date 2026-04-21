Το θρίλερ στο Ηράκλειο με την εξαφάνιση της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, μητέρας τριών παιδιών, που έχει κινητοποιήσει τις Αρχές και συγκλονίζει την τοπική κοινωνία, συνεχίζεται, καθώς κάθε ώρα που περνά, το μυστήριο γύρω από την υπόθεση βαθαίνει.

Οι έρευνες επικεντρώνονται στις Αρχάνες, όπου drones της Πυροσβεστικής «σαρώνουν» την περιοχή, ενώ περιπολικά χτενίζουν κάθε πιθανό σημείο. Οι Αρχές προσπαθούν να συνθέσουν τα κομμάτια ενός παζλ που γίνεται ολοένα και πιο περίπλοκο. Η 43χρονη έφυγε από το σπίτι της στις Δάφνες το πρωί της Κυριακής, αφήνοντας πίσω της ένα σύντομο σημείωμα στην 16χρονη κόρη της: «Πάω μια βόλτα και επιστρέφω».

Ωστόσο, δεν επέστρεψε ποτέ. Για ώρες δεν απαντούσε στα τηλεφωνήματα των παιδιών της, ενώ στις 8:00 το βράδυ της ίδιας ημέρας ο γιος της έλαβε δύο σύντομα, αυτοματοποιημένα μηνύματα: «Θα σου τηλεφωνήσω αργότερα». Από εκείνη τη στιγμή, τα ίχνη της χάνονται. Ούτε η ίδια ούτε το αυτοκίνητό της έχουν εντοπιστεί.

«Ψάχνουν τα στίγματα, ψάχνουν τα σημεία από το τηλέφωνό της. Το σημείωμα με ενημέρωσε εμένα η αδελφή μου ότι είναι στο σπίτι, αλλά είναι πολύ σύνηθες από τη μητέρα μου να ενημερώνει έτσι για το τι θα κάνει», δήλωσε ο γιος της 43χρονης.

Τα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα: Τι συνέβη εκείνες τις ώρες; Πού κατευθύνθηκε; Είχε κάποιο ραντεβού; Και γιατί δεν έδωσε κανένα σημείο ζωής;

Οι έρευνες και το Missing Alert

Για δεύτερη ημέρα συνεχίσθηκαν σήμερα Τρίτη (21/4) οι έρευνες στις Πάνω Αρχάνες, όπου εντοπίστηκε στίγμα του κινητού της. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, λίγες ώρες μετά την εξαφάνισή της, η Ευαγγελία Γιακουμάκη είχε προγραμματισμένη δικαστική διαμάχη με τον πρώην σύζυγό της.

Οι συγγενείς της δηλώνουν βέβαιοι, ότι δεν θα εγκατέλειπε ποτέ τα παιδιά της. Έχει ήδη εκδοθεί Missing Alert από τις Αρχές, ενώ η γυναίκα, μετά το διαζύγιό της, είχε προσπαθήσει να κάνει μια νέα αρχή στη ζωή της. Πρόσφατα όμως είχε χωρίσει και από τη σχέση που διατηρούσε, με τον άνδρα αυτόν να καταθέτει στο πλαίσιο της έρευνας.

Τα ερωτήματα πληθαίνουν: Πρόκειται για εθελοντική εξαφάνιση, για ατύχημα ή για κάτι πιο σκοτεινό; Η οικογένεια της 43χρονης περιμένει απεγνωσμένα ένα σημάδι ζωής.

Νεκρός ο πρώην σύντροφος της αγνοούμενης

Το μυστήριο πυκνώνει, καθώς ο πρώην σύντροφος της Ελευθερίας Γιακουμάκη βρέθηκε νεκρός. Ο 40χρονος είχε προηγουμένως προσαχθεί για κατάθεση, προκειμένου να βοηθήσει στις έρευνες των διασωστικών δυνάμεων που αναζητούν την αγνοούμενη.

Αν και δεν έχουν δοθεί επίσημες πληροφορίες για τις συνθήκες του θανάτου του, οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο της αυτοχειρίας. Σύμφωνα με πηγές, ο άνδρας διατηρούσε σχέση με τη γυναίκα για περίπου έναν χρόνο, η οποία είχε λήξει τους τελευταίους δύο μήνες.

Όταν προσήλθε στις Αρχές, έφερε σημάδια στο πρόσωπο, τα οποία απέδωσε σε ατύχημα με μηχανάκι, και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος. Όπως προκύπτει από την Ελληνική Αστυνομία, ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στην εκκλησία του Προφήτη Ηλία, φέροντας τραύμα στο κεφάλι από καραμπίνα.