Ο Παναθηναϊκός πήρε «φωτιά» στη δεύτερη περίοδο του αγώνα με τη Μονακό για τα play-in της EuroLeague, χάρη σε ένα εντυπωσιακό στιγμιότυπο του Ματίας Λεσόρ.

Ο Γάλλος σέντερ, μετά από εξαιρετική ασίστ, απογειώθηκε και κάρφωσε με δύναμη μπροστά στον Ντιαλό, ξεσηκώνοντας το κατάμεστο T-Center. Η φάση προκάλεσε «έκρηξη» ενθουσιασμού στις εξέδρες, με τον ίδιο να πανηγυρίζει έντονα το εντυπωσιακό του καλάθι.

Το κάρφωμα αυτό έδωσε επιπλέον ενέργεια στους «πράσινους», που προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν τη στιγμή για να ανεβάσουν ρυθμό στο παιχνίδι.