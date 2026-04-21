Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαιώνει εκ νέου τη δέσμευσή της στις αρχές των σχέσεων καλής γειτονίας και του σεβασμού της κυριαρχίας των κρατών-μελών, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς την Τουρκία.

Η θέση αυτή αποτυπώνεται σε απάντηση της Ύπατης Εκπροσώπου για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Άμυνας και Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κάγια Κάλας, σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ και αντιπροέδρου της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, Γιάννη Μανιάτη.

Η κ. Κάλας τόνισε ότι η ΕΕ «έχει τονίσει επανειλημμένα» πως η Τουρκία πρέπει να αποφεύγει απειλές και ενέργειες που υπονομεύουν τις σχέσεις καλής γειτονίας. Υπογράμμισε επίσης την ανάγκη πλήρους σεβασμού της κυριαρχίας των κρατών-μελών στα χωρικά ύδατα, τον εναέριο χώρο και τα κυριαρχικά τους δικαιώματα, περιλαμβανομένων των ενεργειών εξερεύνησης και εκμετάλλευσης φυσικών πόρων, σύμφωνα με το διεθνές και ενωσιακό δίκαιο και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Σε συνέχεια της τοποθέτησής της, η Ύπατη Εκπρόσωπος σημείωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «έχει τονίσει επανειλημμένα ότι αναμένεται από την Τουρκία να επιδείξει αταλάντευτη προσήλωση στις σχέσεις καλής γειτονίας, στις διεθνείς συμφωνίες και στην ειρηνική επίλυση των διαφορών, προσφεύγοντας, εφόσον απαιτείται, στο Διεθνές Δικαστήριο».

Η κ. Κάλας επισήμανε ακόμη ότι «η Επιτροπή συνεχίζει να παρακολουθεί την κατάσταση». Όπως ανέφερε, «από τον Φεβρουάριο του 2023 μέχρι σήμερα δεν έχουν αναφερθεί πτήσεις τουρκικών στρατιωτικών αεροσκαφών πάνω από ελληνικές κατοικημένες περιοχές». Ωστόσο, πρόσθεσε πως η Τουρκία εξακολουθεί να εκδίδει γενικές προειδοποιήσεις ναυσιπλοΐας που αμφισβητούν την ελληνική κυριαρχία, τα κυριαρχικά δικαιώματα και τη δικαιοδοσία.

Το Συμβούλιο, σύμφωνα με την Ύπατη Εκπρόσωπο, έχει καταγράψει τις βελτιώσεις στις σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας και αναμένει τη διατήρησή τους. «Η ΕΕ παραμένει προσηλωμένη στην υπεράσπιση των συμφερόντων της και των συμφερόντων των κρατών μελών της, καθώς και στην προάσπιση της περιφερειακής σταθερότητας», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Αναφορά στα ευρωπαϊκά αμυντικά έργα

Αναφερόμενη στα ευρωπαϊκά αμυντικά έργα κοινού ενδιαφέροντος (EDPCI) στο πλαίσιο του προγράμματος για την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία, η κ. Κάλας εξήγησε ότι «κύριος στόχος είναι η ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής κυριαρχίας και ετοιμότητας της ΕΕ».

Όπως διευκρίνισε, «τα έργα EDPCI είναι μεγάλα, πολυκρατικά προγράμματα υπό την καθοδήγηση τουλάχιστον τεσσάρων κρατών μελών και την υποστήριξη μέσων της ΕΕ υπό ορισμένες προϋποθέσεις». Τα έργα αυτά, πρόσθεσε, επικεντρώνονται στις προτεραιότητες της Ένωσης όσον αφορά τις δυνατότητες, επιδιώκοντας τη συγκέντρωση της ζήτησης, τον εξορθολογισμό των αλυσίδων εφοδιασμού και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής τεχνολογικής και βιομηχανικής βάσης στον τομέα της άμυνας, με στόχο την αντιμετώπιση των επειγουσών αμυντικών αναγκών.