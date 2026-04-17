Ενεργειακή Ένωση και ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και προέδρου του Eurogroup, Κυριάκου Πιερρακάκη, με τον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Τμήματος του ΔΝΤ, ‘Αλφρεντ Κάμμερ, στο πλαίσιο των Εαρινών Συνεδριάσεων του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ουάσιγκτον.

Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι η προώθηση μιας πλήρους Ενεργειακής Ένωσης θα έχει θετικό αντίκτυπο όχι μόνο στον τομέα της ενέργειας, αλλά και συνολικά στην ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Παράλληλα, προειδοποίησε πως αν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν κλειστά για μεγάλο χρονικό διάστημα, η κατάσταση μπορεί να εξελιχθεί στη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση της ιστορίας.

«Οφείλουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να στηρίξουμε κυρίως τους πιο ευάλωτους, έχοντας επίγνωση ότι η εικόνα μπορεί να αλλάξει πολύ γρήγορα, ακόμη και σε ημέρες», σημείωσε ο υπουργός. Για την Ελλάδα, ανέφερε πως η κυβέρνηση επέλεξε στοχευμένα μέτρα όπως το fuel pass και την επιδότηση στην αντλία για το πετρέλαιο κίνησης, αποφεύγοντας τη μείωση φόρων που θα είχε πιο μόνιμο χαρακτήρα.

Η ενεργειακή κρίση και η ευρωπαϊκή απάντηση

Στη διάρκεια της συζήτησης, ο κ. Κάμμερ επεσήμανε ότι η Ευρώπη παραμένει αντιμέτωπη με γεωπολιτικές πιέσεις και περιορισμένο δημοσιονομικό χώρο, ενώ η ανάπτυξη εξακολουθεί να είναι συγκρατημένη. Ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί με συντονισμό, ώστε δημοσιονομική και νομισματική πολιτική να είναι συμπληρωματικές, και να επικεντρωθεί στην προστασία των ευάλωτων νοικοκυριών.

Αναφερόμενος στα ενεργειακά δεδομένα, υπογράμμισε ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να εισάγει περίπου το 57% της ενέργειάς της, ενώ η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές φθάνει στο 47%. «Πρέπει να επενδύσουμε πολύ περισσότερο στα δίκτυα, στην αποθήκευση και στις διασυνδέσεις», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η προώθηση της Ενεργειακής Ένωσης θα έχει καθοριστικό ρόλο για τη μελλοντική ανταγωνιστικότητα της ηπείρου.

Μεταρρυθμίσεις και ενιαία αγορά

Ο υπουργός σημείωσε ότι η Ευρώπη χρειάζεται να προχωρήσει σε βαθιές μεταρρυθμίσεις, αξιοποιώντας πλήρως την Ενιαία Αγορά και την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων (SIU). «Ο στόχος είναι να απελευθερώσουμε το πλήρες δυναμικό της ενιαίας αγοράς», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η δημιουργία ευρωπαϊκών «πρωταθλητών» αποτελεί κλειδί για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της καινοτομίας.

Αναφερόμενος στην ανάγκη επιτάχυνσης της υλοποίησης των ευρωπαϊκών πολιτικών, ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι «η στρατηγική πρέπει να είναι συνώνυμη της υλοποίησης». Επισήμανε τη σημασία της εμπιστοσύνης και της συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών, ώστε οι κοινές πρωτοβουλίες να προχωρήσουν αποτελεσματικά.

Το ελληνικό παράδειγμα και τα διδάγματα

Απαντώντας σε ερώτηση για την εμπειρία της Ελλάδας, ο υπουργός υπογράμμισε ότι η χώρα απέδειξε πως η πολιτική και δημοσιονομική σταθερότητα, σε συνδυασμό με συνεπείς μεταρρυθμίσεις, μπορούν να οδηγήσουν σε ουσιαστική πρόοδο. «Οι μεταρρυθμίσεις είναι νοοτροπία», είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας και του κράτους δημιούργησε θετικές επιδράσεις σε όλο το σύστημα.

Ολοκληρώνοντας, ο κ. Πιερρακάκης ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα θα συνεισφέρει με 5 εκατ. ευρώ στο νέο κέντρο τεχνικής βοήθειας του ΔΝΤ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, το SEETAC, από τον Ιανουάριο του 2027, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της χώρας να στηρίξει τις περιφερειακές πρωτοβουλίες για ανάπτυξη και σταθερότητα.