Το αεροδρόμιο του Σαντιάγο ντε Κομποστέλα στη βόρεια Ισπανία πρόκειται να διακόψει τη λειτουργία του για πέντε εβδομάδες την άνοιξη, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες ανακατασκευής στους διαδρόμους προσγείωσης και απογείωσης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας διαχείρισης Aena, το αεροδρόμιο Santiago-Rosalía de Castro θα παραμείνει κλειστό από τις 23 Απριλίου έως τις 27 Μαΐου, στο πλαίσιο έργων ανανέωσης του διαδρόμου.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου δεν θα πραγματοποιούνται απογειώσεις ή προσγειώσεις, καθώς το αεροδρόμιο θα είναι πλήρως κλειστό για κάθε αεροπορική δραστηριότητα.

Η Aena αναφέρει: «Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την κατάσταση της πτήσης σας, αλλαγές προγράμματος ή πιθανή επανακράτηση, συνιστούμε να επικοινωνήσετε με την αεροπορική σας εταιρεία.»

Το αεροδρόμιο, που βρίσκεται κοντά στο Σαντιάγο ντε Κομποστέλα, είναι το πιο πολυσύχναστο στη Γαλικία και το δεύτερο μεγαλύτερο στη βόρεια Ισπανία.

Από τον συγκεκριμένο κόμβο εκτελούνται πτήσεις από εταιρείες όπως η British Airways, η Ryanair και η Vueling, με εκατοντάδες δρομολόγια να αναμένεται να επηρεαστούν κατά την περίοδο των σχολικών διακοπών του Μαΐου.

Παράλληλες κινητοποιήσεις στα ισπανικά αεροδρόμια

Την ίδια ώρα, οι ταξιδιώτες στην Ισπανία αντιμετωπίζουν σημαντικές καθυστερήσεις, καθώς εργαζόμενοι στα αεροδρόμια έχουν προχωρήσει σε «απεργία διαρκείας» σε εθνικό επίπεδο.

Η απεργιακή κινητοποίηση του προσωπικού εδάφους βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 30 Μαρτίου σε 12 μεγάλα αεροδρόμια, μεταξύ των οποίων της Βαρκελώνης, της Μαδρίτης, του Αλικάντε, της Πάλμα, της Ίμπιζα, της Μάλαγα και των Καναρίων Νήσων.

Οι εργαζόμενοι των εταιρειών Groundforce και Menzies έχουν προχωρήσει σε απεργία λόγω διαφωνιών σχετικά με τις αποδοχές τους.

Σε σχετική ανακοίνωση, η Aena σημειώνει: «Το προσωπικό της Groundforce έχει προκηρύξει απεργία διαρκείας από τις 30 Μαρτίου. Θα πραγματοποιούνται μερικές στάσεις εργασίας κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, στις ώρες 5-7 π.μ., 11 π.μ.-5 μ.μ. και 10 μ.μ.-μεσάνυχτα.»

Η εταιρεία καλεί τους επιβάτες να επικοινωνούν με τις αεροπορικές τους εταιρείες για ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση των πτήσεών τους.