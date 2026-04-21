Η Ελευθερία Γιακουμάκη, η γυναίκα που αγνοείται από το Ηράκλειο της Κρήτης, στα 43 της χρόνια έδειχνε να έχει μια ζωή που τη ικανοποιούσε.

Οι συγγενείς της ανησυχούν βαθιά, ενώ ο γιος της συνεχίζει να την αναζητά. Η εξαφάνισή της σημειώθηκε την ημέρα που επρόκειτο να δώσει μια κρίσιμη δικαστική μάχη με τον πρώην σύζυγό της. «Χωρισμένοι ήταν. Σήμερα θα είχανε δικαστήριο», αναφέρουν άνθρωποι του περιβάλλοντός της.

Το ερώτημα που τίθεται, είναι τι θα μπορούσε να έχει αλλάξει τόσο ξαφνικά τη ζωή της. Μετά το διαζύγιό της, η γυναίκα είχε προσπαθήσει να ξανασταθεί στα πόδια της, όμως σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, πρόσφατα είχε χωρίσει και από την τελευταία της σχέση.

Ο γιος της αναφέρει, πως το δικαστήριο με τον πατέρα του δεν αφορούσε κάτι σοβαρό. «Με τον πατέρα μου τα ζητήματα και όλα τα δικαστήρια έχουν απλά αναβληθεί. Δεν υπάρχει κάτι καινούριο να τρέχει εδώ και χρόνια. Είναι παλιές υποθέσεις που δεν έχουν κλείσει», δηλώνει.

Τι λέει ο πρώην σύζυγός της

Από την πλευρά του, ο πρώην σύζυγός της σημειώνει: «Είμαστε τώρα 8 χρόνια εκτός. Τι να πει ο πρώην; Είχαμε δικαστήριο, που ήταν εξ αναβολής για εξύβριση. Δεν ήταν κάτι δύσκολο. Εγώ ενημερώθηκα το πρωί εκείνο, δεν ήξερα τίποτα. Έχω προχωρήσει τη ζωή μου, τη δουλειά μου, τη γυναίκα μου. Μακάρι να είναι όλα καλά. Δεν πιστεύω να έχει πρόβλημα με κανέναν. Κοινωνικός άνθρωπος ήτανε. Εδώ από χωριό είμαστε, δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Τώρα τι έγινε; Δεν ξέρω».

Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για μια γυναίκα που είχε περάσει δύσκολες στιγμές. «Η κοπέλα ήταν μια χαρά, ρε παιδί μου. Ο μπαμπάς της δύο μήνες είναι που έχει πεθάνει. Του είχε αδυναμία. Δεν νομίζω να τους το έκανε αυτό τώρα πάνω στη στενοχώρια αυτήν», ανέφερε γειτόνισσα. Τα ερωτήματα παραμένουν: Εξαφανίστηκε οικειοθελώς; Είχε κάποιο ατύχημα; Ή συνέβη κάτι άλλο;

Η Ελευθερία Γιακουμάκη μπήκε στο λευκό της αυτοκίνητο και αντάλλαξε μηνύματα με τον γιο της, χωρίς όμως να τον καλέσει ποτέ. Από τότε, τα ίχνη της χάθηκαν. «Μιλάμε για όλα. Δεν έχει πάθει κανένα ζήτημα, που να δικαιολογεί κάτι τέτοιο. Κάτι άλλο έχει συμβεί που δεν το σκεφτόμαστε», τονίζει ο γιος της αγνοούμενης.

Η εξαφάνισή της δηλώθηκε από τον ίδιο, με την αγωνία να κορυφώνεται από τα ξημερώματα της Δευτέρας. Καθώς οι ώρες περνούν, η ελπίδα για ένα θετικό νέο παραμένει ζωντανή, αλλά η ανησυχία μεγαλώνει.