Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την πτώση της 13χρονης μαθήτριας από το μπαλκόνι του σχολείου της, έχοντας αποκλείσει μέχρι στιγμής το ενδεχόμενο να την έσπρωξε κάποιος συμμαθητής ή να υποχώρησε κάποιο φθαρμένο κάγκελο του τοιχίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι καθηγητές είχαν επανειλημμένα προειδοποιήσει τους μαθητές να μην κάθονται στο συγκεκριμένο σημείο. Μάλιστα, λίγο πριν από το τραγικό περιστατικό, εκπαιδευτικοί είχαν απομακρύνει μαθητές που βρίσκονταν στο επίμαχο σημείο του μπαλκονιού του πρώτου ορόφου.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ νέες μαρτυρίες που έρχονται στο φως θεωρούνται καθοριστικές για τη διαλεύκανση των συνθηκών της πτώσης της 13χρονης.

Φως στο περισατικό μπορεί να ρίξει φίλη της που ήταν μαζί της εκείνη τη στιγμή

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, υπάρχει μαρτυρία από τη φίλη της 13χρονης, η οποία βρισκόταν μαζί της τη στιγμή του περιστατικού. Η μαρτυρία αναφέρει ότι το παιδί φέρεται να έπεσε μόνο του, με τις αρχές να εξετάζουν και το ενδεχόμενο αυτοχειρίας.

Πηγές από το οικογενειακό περιβάλλον της 13χρονης υποστηρίζουν πως πρόκειται για ατύχημα. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι η κατάσταση της υγείας της παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς κάθε παλμός που καταγράφεται θεωρείται ζωτικής σημασίας.

«Ακούστηκε να λέει ότι θα πηδήξει» λέει άνδρας

Όπως μετέδωσε ο ANT1, σύμφωνα με μαρτυρίες γονέων, το κορίτσι φαίνεται να ακούστηκε να λέει ότι θα πηδήξει. Επιπλέον, άνδρας που σχετίζεται με το σχολείο ανέφερε πως «είναι δύσκολο να ήταν ατύχημα, δεν γίνεται να πέσεις σε αυτό το σημείο».

Νωρίτερα ακόμα η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, που μίλησε στον ANT1 ανέφερε ότι υπάρχουν άλλες μαρτυρίες ότι το παιδί καθόταν στο κάγκελο.

Η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τις συνθήκες του περιστατικού.

Ήταν αθλήτρια του ΤάεΚβοΝτο

Η 13χρονη είναι αθλήτρια του ΤάεΚβοΝτο, όπως επιβεβαίωσε η Ελληνική Ομοσπονδία Ταεκβοντό σε ανακοίνωσή της. Στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Η Ελληνική Ομοσπονδία Ταεκβοντο εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη και την αμέριστη συμπαράστασή της στην οικογένεια της 13χρονης αθλήτριάς μας, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά έπειτα από πτώση από μπαλκόνι στο σχολείο της».

Η νεαρή αθλήτρια, που ανήκει στο δυναμικό της Ομοσπονδίας και εκπροσωπεί τις αξίες του αθλήματος, νοσηλεύεται δίνοντας τη δική της μάχη για ανάρρωση.

Όπως επισημαίνει η ανακοίνωση, «οι σκέψεις όλων μας, προπονητών, αθλητών και μελών της Ομοσπονδίας, είναι στραμμένες σε εκείνη και τους οικείους της. Ευχόμαστε ολόψυχα η 13χρονη αθλήτριά μας να βγει νικήτρια και από αυτή τη δύσκολη περιπέτεια υγείας και να επιστρέψει σύντομα στους χώρους προπόνησης και στην καθημερινότητά της».