Στα κυκλώματα μαστροπείας και εμπορίας ναρκωτικών στρέφουν πλέον τις έρευνές τους οι Αρχές, αναζητώντας κρίσιμα στοιχεία που θα ρίξουν φως στην υπόθεση του θανάτου της 19χρονης Μυρτώς στο νησί.

Οι καταγγελίες του πατέρα

Ο πατέρας της αδικοχαμένης νεαρής καταγγέλλει ότι πίσω από την τραγωδία ενδέχεται να κρύβονται οργανωμένα κυκλώματα. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δε θα πιστεύετε στα μάτια σας πόσα άτομα υπάρχουν και με τι άλλα πράγματα ασχολούνται εκτός από τα ναρκωτικά».

Νέα πρόσωπα στο κάδρο των ερευνών

Σύμφωνα με πληροφορίες, εκτός από τους τρεις προφυλακισθέντες –τον 23χρονο φίλο της Μυρτώς, τον 26χρονο πρώην αρσιβαρίστα και τον 22χρονο– οι Αρχές εξετάζουν και νέα πρόσωπα που φαίνεται να συνδέονται με την υπόθεση.

Ερωτήματα προκαλεί η σχέση του 66χρονου από την Πρέβεζα με τη Μυρτώ και τον 23χρονο φίλο της. Ο ίδιος, μιλώντας αποκλειστικά στο «Live News», περιέγραψε την πρώτη τους γνωριμία και τη συνομιλία τους το βράδυ πριν από τον θάνατο της 19χρονης. «Έδωσα κατάθεση, η οποία κράτησε περίπου τέσσερις ώρες και με ξανακάλεσαν. Παρέδωσα και το κινητό μου. Ο … με κάλεσε και είχε συνακρόαση την εκλιπούσα. Μου τη σύστησε σαν φίλη του και είπε και το όνομα Μυρτώ, αλλά δεν το είχα συγκρατήσει ιδιαίτερα. Ήταν η πρώτη μας επαφή», ανέφερε ο 66χρονος.

Για τη μοιραία νύχτα, ο ίδιος πρόσθεσε: «Με πήρε βιντεοκλήση η εκλιπούσα, κανονικά ντυμένη, καθισμένη σε κάτι σκαλιά. Μου είπε ότι τσακώθηκε και έφυγε από το σπίτι. Επέμενε, δεν έχω χρήματα, έχω λίγη μπαταρία και θα μείνω στα παγκάκια. Της είπα ‘Δώσε μου ένα IBAN να σου βάλω κάποια χρήματα, να πας να βρεις ένα δωμάτιο να μείνεις’. Στις 04:04 νομίζω με παίρνει ξανά από ένα δωμάτιο, σε καλύτερη κατάσταση. Ακούω έναν θόρυβο, υποθέτω ότι άνοιξε η πόρτα, κάποιος μπήκε και μου έκλεισε την κλήση απότομα».

Το ίδιο βράδυ, σύμφωνα με μαρτυρίες, στο διπλανό δωμάτιο βρισκόταν ένα 18χρονο κορίτσι μαζί με τον 22χρονο. Μια 31χρονη γυναίκα φέρεται να ήταν εκείνη που έφερε σε επαφή τον 23χρονο με τον 66χρονο από την Πρέβεζα.

Οι Αρχές εξετάζουν επίσης τι συνέβη στο δωμάτιο 11, όπου διέμενε η 18χρονη, καθώς και γιατί η ιδιοκτήτρια του καταλύματος φέρεται να απέκρυψε την παρουσία κάποιων ενοίκων.

Πρόσωπα από το περιβάλλον της 18χρονης αναφέρουν ότι «όταν άρχισαν να φωνάζουν από το δωμάτιο που ήταν η Μυρτώ, η 18χρονη δεν βγήκε καθόλου έξω γιατί φοβήθηκε και της είπε ο 22χρονος να μείνει μέσα. Όταν εκείνος μπήκε στο δωμάτιο, είδε τη Μυρτώ κάτω κι άρχισε να της κάνει αέρα και να της φωνάζει ‘ζεις;’».

Τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων της 19χρονης, καθώς και τα δεδομένα από τα κινητά όλων των εμπλεκομένων, αναμένεται να δώσουν νέα στοιχεία για την υπόθεση που συγκλονίζει την Κεφαλονιά.